Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
1:3
Второй тайм: 87'

Стадион:
Тромсё
0'
11' Желтая карточка
Gudmund Taksdal Kongshavn
1:0
22' Гол
Daouda Bamba
39' Желтая карточка
Йенсен Рубен
1:1
40' Гол в свои ворота
Вормгор Вито
1:2
56' Гол
Onni Valakari
74' Желтая карточка
Бериша Ветон
74' Желтая карточка
Сокол Артём
1:3
76' Гол
Fitim Azemi
87'
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
6
Пиринен
Юха
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
2
Сокол
Артём
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
17
Бернтсен
Даниэль
20
Барлоу
Эйдан
11
Тейлор
Роберт
77
Fitim
Azemi
Бранн
4-3-3
Тромсё
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Jostein Gundersen
Simen Wangberg
11'
 
Gudmund Taksdal Kongshavn
22'
Daouda Bamba
(Странд Петтер)
1:0
39'
Йенсен Рубен
 
40'
1:1
Вормгор Вито
56'
1:2
Onni Valakari
62'
Бармен Кристоффер
Странд Петтер
 
68'
 
Андерсен Магнус
Бернтсен Даниэль
71'
Christian Rismark
Тенисте Тайо
 
71'
Карадас Азар
Кристиансен Рубен
 
74'
Бериша Ветон
 
74'
 
Сокол Артём
76'
1:3
Fitim Azemi
(Андерсен Магнус)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн
Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг

Последние игры между собой

Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Тромсё 1:2 Бранн Типпелиген Тромсё 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Тромсё Типпелиген Бранн 2:2 Тромсё Типпелиген
Тромсё 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:4 Тромсё Типпелиген Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 19 12 4 3 44 - 20 40
2. Будё-Глимт 18 12 3 3 41 - 27 39
3. Одд 2:2 19 10 5 4 28 - 22 35
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 1:3 19 8 5 6 24 - 21 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Кристиансунд 4:0 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 2:2 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 1:0 19 7 4 8 24 - 29 25
10. Хёугесунн 0:1 19 6 6 7 27 - 22 24
11. Тромсё 3:1 19 6 3 10 23 - 37 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 0:4 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 2:2 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Сарпсборг-08 18 2 9 7 19 - 25 15
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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