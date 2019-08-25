Норвегия: Типпелиген 2019
11' Желтая карточкаGudmund Taksdal Kongshavn
1:0
22' ГолDaouda Bamba
39' Желтая карточкаЙенсен Рубен
1:1
40' Гол в свои воротаВормгор Вито
1:2
56' ГолOnni Valakari
74' Желтая карточкаБериша Ветон
74' Желтая карточкаСокол Артём
1:3
76' ГолFitim Azemi
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Барлоу ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
22'
1:0
39'
40'
1:1
56'
1:2
74'
74'
76'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн
Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Тромсё 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:4 Тромсё Типпелиген Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|2.
|Будё-Глимт
|18
|12
|3
|3
|41 - 27
|39
|3.
|Одд
|2:2
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|1:3
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Кристиансунд
|4:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|2:2
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|1:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 22
|24
|11.
|Тромсё
|3:1
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|0:4
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|2:2
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Сарпсборг-08
|18
|2
|9
|7
|19 - 25
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
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