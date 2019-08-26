Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:0
Перерыв
Стадион: Аспмира Стадион
Волеренга
1:0
10' ГолUlrik Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
22
Свеен
Оле
20
Amor
Layoni
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Волеренга Последние 20 матчей: +9 =5 -6Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Волеренга: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0
|19
|13
|3
|3
|42 - 27
|42
|2.
|Мольде
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|3.
|Одд
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|19
|8
|5
|6
|25 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|0:1
|19
|7
|5
|7
|33 - 26
|26
|7.
|Кристиансунд
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|19
|6
|6
|7
|27 - 23
|24
|11.
|Тромсё
|19
|6
|3
|10
|23 - 38
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|19
|2
|9
|8
|20 - 27
|15
Загрузка...