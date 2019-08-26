Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:0
Перерыв

Стадион:
Волеренга
0'
1:0
10' Гол
Ulrik Saltnes
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
22
Свеен
Оле
20
Amor
Layoni
13
Клаессон
Кристоффер
33
Амин
Нури
27
Канструп
Пьер
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
7
Вега
Дейвер
11
Финне
Бор
Будё-Глимт
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

Ход матча

10'
Ulrik Saltnes
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Волеренга Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Волеренга: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Типпелиген Волеренга 3:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Будё-Глимт Типпелиген
Волеренга 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:0 Волеренга Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 19 13 3 3 42 - 27 42
2. Мольде 19 12 4 3 44 - 20 40
3. Одд 19 10 5 4 28 - 22 35
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 19 8 5 6 25 - 21 29
6. Волеренга 0:1 19 7 5 7 33 - 26 26
7. Кристиансунд 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 19 7 4 8 25 - 29 25
10. Хёугесунн 19 6 6 7 27 - 23 24
11. Тромсё 19 6 3 10 23 - 38 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Стрёмсгодсет 19 4 4 11 21 - 37 16
16. Сарпсборг-08 19 2 9 8 20 - 27 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ulrik Saltnes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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