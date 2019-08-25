Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Фоссхауган Кампус
Конгсвингер
1:0
19' ГолШульц Эрик
1:1
58' ГолAdem Gueven
60' Желтая карточкаШульц Эрик
2:1
87' ПенальтиKristoffer Hoven
30
Огбу
Иго
35
Eirik
Lereng
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
35 Eirik LerengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
46 Sander Roeed
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
19'
1:0
58'
1:1
60'
87'
2:1
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =2 -8Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса
Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс
Конгсвингер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер
Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|19
|16
|2
|1
|40 - 15
|50
|2.
|Старт
|2:1
|20
|13
|3
|4
|36 - 21
|42
|3.
|Саннефьёрд
|1:1
|20
|12
|6
|2
|32 - 20
|42
|4.
|КФУМ
|4:1
|20
|10
|5
|5
|45 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|2:1
|20
|10
|3
|7
|39 - 30
|33
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|7.
|Конгсвингер
|1:2
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|8.
|Нест-Сотра
|1:1
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|3:1
|20
|6
|8
|6
|28 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:4
|20
|7
|3
|10
|35 - 34
|24
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Скейд
|1:3
|20
|3
|7
|10
|22 - 30
|16
|15.
|Стрёммен
|0:4
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|4:0
|20
|2
|2
|16
|25 - 57
|8
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