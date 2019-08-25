Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Конгсвингер
0'
1:0
19' Гол
Шульц Эрик
1:1
58' Гол
Adem Gueven
60' Желтая карточка
Шульц Эрик
2:1
87' Пенальти
Kristoffer Hoven
90'+2
1
Дингеланд
Матиас
30
Огбу
Иго
5
Фредриксен
Ульрик
35
Eirik
Lereng
2
Тотлэнд
Томас
7
Шульц
Эрик
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
15
Солтведт
Йоахим
24
Йенсен
Сикстен
18
Kristoffer
Hoven
11
Ховен
Андреас
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Christian
Roeer
6
Яласто
Вилле
18
Iman
Mafi
11
Simon
Marklund
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
23
Martin
Tangen
Vinjor
27
Н'Гуэмо
Ландри
9
Adem
Gueven
14
Markus
Aanesland
Согндаль
3-4-3
Конгсвингер
4-4-2

Ход матча

19'
Шульц Эрик
(Солтведт Йоахим)
1:0
58'
1:1
Adem Gueven
(Markus Aanesland)
60'
Шульц Эрик
 
60'
Ульрик Фло
Sivert Heggheim Mannsverk
 
67'
 
Скагестад Эдвард
Mathias Berg Gjerstroem
71'
Tomas Kristoffersen
Фредриксен Ульрик
 
77'
Антониевич Стефан
Солтведт Йоахим
 
82'
 
Gyu-Hwan Lee
Markus Aanesland
87'
Kristoffer Hoven
2:1

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса
Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс
Конгсвингер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер
Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Конгсвингер 3:0 Согндаль Первый дивизион Конгсвингер 1:3 Согндаль Первый дивизион Согндаль 4:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Согндаль Norway - Play Off
Согндаль 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:2 Согндаль Адекколига Согндаль 3:0 Конгсвингер Кубок НМ Конгсвингер 4:3 Согндаль Адекколига Конгсвингер 2:4 Согндаль Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 19 16 2 1 40 - 15 50
2. Старт 2:1 20 13 3 4 36 - 21 42
3. Саннефьёрд 1:1 20 12 6 2 32 - 20 42
4. КФУМ 4:1 20 10 5 5 45 - 32 35
5. Согндаль 2:1 20 10 3 7 39 - 30 33
6. Рёуфосс 1:2 20 10 1 9 35 - 38 31
7. Конгсвингер 1:2 20 9 3 8 23 - 24 30
8. Нест-Сотра 1:1 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 3:1 20 6 8 6 28 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 1:4 20 7 3 10 35 - 34 24
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 19 5 5 9 21 - 27 20
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Скейд 1:3 20 3 7 10 22 - 30 16
15. Стрёммен 0:4 20 3 7 10 20 - 34 16
16. Тромсдален 4:0 20 2 2 16 25 - 57 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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