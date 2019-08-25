Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
4:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 3820
Мьёндален
0'
1:0
14' Гол
Christophe Psyche
2:0
45' Гол
Sondre Soerli
3:0
47' Гол
Пеллегрино Амаль
4:0
59' Гол
Кастрати Фламур
90'+2
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
21
Диоп
Амиду
23
Paal
Erik
Ulvestad
10
Каллудра
Лиридон
9
Пеллегрино
Амаль
11
Кастрати
Фламур
24
Sondre
Soerli
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
3
Vetle
Dragsnes
11
Christian
Gauseth
6
Joachim
Solberg
Olsen
19
Pontus
Silfver
7
Tonny
Brochmann
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
Кристиансунд
4-2-1-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

14'
Christophe Psyche
(Christoffer Aasbak)
1:0
45'
Sondre Soerli
(Кастрати Фламур)
2:0
47'
Пеллегрино Амаль
(Каллудра Лиридон)
3:0
59'
Кастрати Фламур
(Диоп Амиду)
4:0
62'
 
Латифу Аким
Sondre Solholm Johansen
63'
 
Брустад Фредрик
William Saelid Sell
63'
Bendik Bye
Кастрати Фламур
 
68'
Torgil Oewre Gjertsen
Пеллегрино Амаль
 
75'
 
Franck Bamenye
Tonny Brochmann
82'
Erlend Sivertsen
Christoffer Aasbak
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд
Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд
Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд
Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Мьёндален: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Мьёндален 1:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:2 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 3:1 Кристиансунд Первый дивизион Мьёндален 2:2 Кристиансунд Первый дивизион
Кристиансунд 1:1 Мьёндален Первый дивизион Кристиансунд 0:2 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 2:1 Кристиансунд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 19 12 4 3 44 - 20 40
2. Будё-Глимт 18 12 3 3 41 - 27 39
3. Одд 2:2 19 10 5 4 28 - 22 35
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 1:3 19 8 5 6 24 - 21 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Кристиансунд 4:0 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 2:2 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 1:0 19 7 4 8 24 - 29 25
10. Хёугесунн 0:1 19 6 6 7 27 - 22 24
11. Тромсё 3:1 19 6 3 10 23 - 37 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 0:4 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 2:2 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Сарпсборг-08 18 2 9 7 19 - 25 15
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Sondre Soerli бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Кристоф Сайки бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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