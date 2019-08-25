Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
4:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Кристиансунд Зрители: 3820
Мьёндален
1:0
14' ГолChristophe Psyche
2:0
45' ГолSondre Soerli
3:0
47' ГолПеллегрино Амаль
4:0
59' ГолКастрати Фламур
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Эбю ОлавПолузащитник
-
19 Коли АлиуНападающий
-
13 Bendik ByeНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
14'
45'
2:0
47'
59'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =5 -7Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд
Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд
Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =8 -4Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд
Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Мьёндален: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|2.
|Будё-Глимт
|18
|12
|3
|3
|41 - 27
|39
|3.
|Одд
|2:2
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|1:3
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Кристиансунд
|4:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|2:2
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|1:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 22
|24
|11.
|Тромсё
|3:1
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|0:4
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|2:2
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Сарпсборг-08
|18
|2
|9
|7
|19 - 25
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
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