Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 8135
Ранхейм
14' Желтая карточкаAleksander Foosnaes
1:0
48' ГолТрипич Златко
2:0
57' ГолТорстведт Кристиан
2:1
84' ГолOla Solbakken
2:2
87' ГолБакенга Мушага
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
48'
1:0
57'
78'
84'
2:1
87'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 15
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде
Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг
Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм
Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн
Последние игры между собой
Викинг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|2.
|Будё-Глимт
|18
|12
|3
|3
|41 - 27
|39
|3.
|Одд
|2:2
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|1:3
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Кристиансунд
|4:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|2:2
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|1:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 22
|24
|11.
|Тромсё
|3:1
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|0:4
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|2:2
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Сарпсборг-08
|18
|2
|9
|7
|19 - 25
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
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