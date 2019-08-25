Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 8135
Ранхейм
0'
14' Желтая карточка
Aleksander Foosnaes
1:0
48' Гол
Трипич Златко
2:0
57' Гол
Торстведт Кристиан
78' Желтая карточка
2:1
84' Гол
Ola Solbakken
2:2
87' Гол
Бакенга Мушага
90'+4
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
28
Торстведт
Кристиан
24
Kristoffer
Loekberg
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
4
Фуру
Ивар
3
Daniel
Kvande
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
6
Magnus
Blakstad
11
Eirik
Valla
Doennem
10
Сторфлор
Эйвинн
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
Викинг
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

14'
 
Aleksander Foosnaes
48'
Трипич Златко
(Трипич Златко)
1:0
57'
Торстведт Кристиан
(Трипич Златко)
2:0
58'
 
Бакенга Мушага
Michael Karlsen
69'
 
Ola Solbakken
Erik Toenne
76'
Johnny Furdal
Торстведт Кристиан
 
78'
 
84'
2:1
Ola Solbakken
(Бакенга Мушага)
86'
Even Oestensen
Хёйланд Томми
 
87'
2:2
Бакенга Мушага
(Ola Solbakken)
89'
Бютюки Зюмер
Ylldren Ibrahimaj
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 15
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде
Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг
Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм
Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ранхейм 5:2 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 19 12 4 3 44 - 20 40
2. Будё-Глимт 18 12 3 3 41 - 27 39
3. Одд 2:2 19 10 5 4 28 - 22 35
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 1:3 19 8 5 6 24 - 21 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Кристиансунд 4:0 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 2:2 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 1:0 19 7 4 8 24 - 29 25
10. Хёугесунн 0:1 19 6 6 7 27 - 22 24
11. Тромсё 3:1 19 6 3 10 23 - 37 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 0:4 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 2:2 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Сарпсборг-08 18 2 9 7 19 - 25 15
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Александр Фоснэс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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