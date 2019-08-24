Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1352
Олесунн
0'
0:1
13' Гол
Фет Сондре
45' Желтая карточка
Хансен Кристер
1:1
53' Гол
Угвуаду Оньекачи
57' Желтая карточка
Christian Landu Landu
1:2
73' Гол
Агдестейн Торбьерн
90' Желтая карточка
Рамстейн Кай
90' Желтая карточка
Угвуаду Оньекачи
90'+7
36
Markus
Vassoey
Nilsen
4
Axel
Kryger
27
Хансен
Кристер
14
Akinsola
Akinyemi
3
Йонссон
Видар
20
Adrian
Berntsen
6
Christian
Landu
Landu
7
Simon
Colina
17
Ingvald
Halgunset
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
16
Joergen
Hatlehol
17
Фет
Сондре
8
Карлсен
Фредрик
11
Трандарсон
Арон-Элис
7
Erikson
Lima
14
Pape
Habib
Gueye
10
Фридьонссон
Хольмберт
Санднес
4-4-2
Олесунн
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Фет Сондре
45'
Хансен Кристер
 
53'
Угвуаду Оньекачи
(Ingvald Halgunset)
1:1
57'
Christian Landu Landu
 
69'
 
Агдестейн Торбьерн
Фридьонссон Хольмберт
70'
 
Staale Steen Saethre
Joergen Hatlehol
70'
Daniel Edvardsen
Хансен Кристер
 
73'
1:2
Агдестейн Торбьерн
(Pape Habib Gueye)
78'
 
Оулафссон Давид-Кристьян
Фет Сондре
83'
Matteo Vallotto
Simon Colina
 
90'
Kaloyan Kostadinov
Adrian Berntsen
 
90'
 
Рамстейн Кай
90'
Угвуаду Оньекачи
 

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам
Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра
КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн

Последние игры между собой

Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн 3:1 Санднес Первый дивизион Олесунн 4:0 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Олесунн Первый дивизион Санднес 1:2 Олесунн Типпелиген
Олесунн 3:0 Санднес Типпелиген Олесунн 2:3 Санднес Типпелиген Санднес 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Санднес Типпелиген Санднес 1:1 Олесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 19 16 2 1 40 - 15 50
2. Саннефьёрд 19 12 5 2 31 - 19 41
3. Старт 19 12 3 4 34 - 20 39
4. КФУМ 19 9 5 5 41 - 31 32
5. Рёуфосс 19 10 1 8 34 - 36 31
6. Согндаль 19 9 3 7 37 - 29 30
7. Конгсвингер 19 9 3 7 22 - 22 30
8. Нест-Сотра 19 8 5 6 28 - 21 29
9. Улленсакер-Киса 19 7 3 9 34 - 30 24
10. Ерв 19 5 8 6 25 - 32 23
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Скейд 19 3 7 9 21 - 27 16
14. Стрёммен 19 3 7 9 20 - 30 16
15. Нутодден 19 4 2 13 23 - 36 14
16. Тромсдален 19 1 2 16 21 - 57 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Хансен Кристер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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