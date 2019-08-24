Норвегия: Первый дивизион 2019
0:1
13' ГолФет Сондре
45' Желтая карточкаХансен Кристер
1:1
53' ГолУгвуаду Оньекачи
57' Желтая карточкаChristian Landu Landu
1:2
73' ГолАгдестейн Торбьерн
90' Желтая карточкаРамстейн Кай
90' Желтая карточкаУгвуаду Оньекачи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Isak Dybvik
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
13'
0:1
45'
53'
73'
90'
90'
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +8 =3 -9Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам
Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра
КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн
Последние игры между собой
Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|19
|16
|2
|1
|40 - 15
|50
|2.
|Саннефьёрд
|19
|12
|5
|2
|31 - 19
|41
|3.
|Старт
|19
|12
|3
|4
|34 - 20
|39
|4.
|КФУМ
|19
|9
|5
|5
|41 - 31
|32
|5.
|Рёуфосс
|19
|10
|1
|8
|34 - 36
|31
|6.
|Согндаль
|19
|9
|3
|7
|37 - 29
|30
|7.
|Конгсвингер
|19
|9
|3
|7
|22 - 22
|30
|8.
|Нест-Сотра
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|9.
|Улленсакер-Киса
|19
|7
|3
|9
|34 - 30
|24
|10.
|Ерв
|19
|5
|8
|6
|25 - 32
|23
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Скейд
|19
|3
|7
|9
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|19
|3
|7
|9
|20 - 30
|16
|15.
|Нутодден
|19
|4
|2
|13
|23 - 36
|14
|16.
|Тромсдален
|19
|1
|2
|16
|21 - 57
|5
Загрузка...