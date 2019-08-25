Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
4:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1212
Скейд
0:1
2' ГолJohannes Andres Nunez Godoy
1:1
40' ГолDaniel Aase
45' Желтая карточкаMesut Can
53' Желтая карточкаMichael Baidoo
58' Красная карточкаErik Sandberg
2:1
62' ГолOle Marius Haabestad
3:1
69' ГолThomas Zernichow
4:1
90' ГолLuke Ferreira
11
Daniel
Aase
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
40'
1:1
45'
53'
58'
62'
69'
90'
4:1
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв
Скейд Последние 20 матчей: +4 =6 -10Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн
Последние игры между собой
Ерв: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|19
|16
|2
|1
|40 - 15
|50
|2.
|Старт
|2:1
|20
|13
|3
|4
|36 - 21
|42
|3.
|Саннефьёрд
|1:1
|20
|12
|6
|2
|32 - 20
|42
|4.
|КФУМ
|4:1
|20
|10
|5
|5
|45 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|2:1
|20
|10
|3
|7
|39 - 30
|33
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|7.
|Конгсвингер
|1:2
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|8.
|Нест-Сотра
|1:1
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|3:1
|20
|6
|8
|6
|28 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:4
|20
|7
|3
|10
|35 - 34
|24
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Скейд
|1:3
|20
|3
|7
|10
|22 - 30
|16
|15.
|Стрёммен
|0:4
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|4:0
|20
|2
|2
|16
|25 - 57
|8
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