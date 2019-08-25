Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Ерв
4:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 1212
Скейд
0'
0:1
2' Гол
Johannes Andres Nunez Godoy
1:1
40' Гол
Daniel Aase
45' Желтая карточка
Mesut Can
53' Желтая карточка
Michael Baidoo
58' Красная карточка
Erik Sandberg
2:1
62' Гол
Ole Marius Haabestad
3:1
69' Гол
Thomas Zernichow
4:1
90' Гол
Luke Ferreira
90'+2
20
Oeystein
Oevretveit
3
Bjoernar
Hove
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
98
Michael
Baidoo
13
Haakon
Suggelia
11
Daniel
Aase
19
Kristoffer
Toennessen
23
Ole
Marius
Haabestad
22
Alexander
Dang
30
Idar
Nordby
Lysgaard
3
Stian
Pettersen
II
14
Erik
Sandberg
17
Ayoub
Aleesami
19
Ahmed
El-Amrani
27
Charles
Ezeh
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
11
Будусон
Джонни
10
Mesut
Can
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
Ерв
3-5-2
Скейд
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Johannes Andres Nunez Godoy
(Stian Pettersen II)
40'
Daniel Aase
(Torje Wichne)
1:1
45'
 
Mesut Can
53'
Michael Baidoo
 
58'
 
Erik Sandberg
60'
Thomas Zernichow
Torje Wichne
 
60'
 
Kim Eugen Skogsrud
Будусон Джонни
62'
Ole Marius Haabestad
2:1
69'
Thomas Zernichow
(Michael Baidoo)
3:1
75'
 
Hassan Mohamed Yousef
Henning Toensberg Andresen
75'
 
Taofeek Ismaheel
Mohammed Mahnin
75'
Anthony Okachi
Ole Marius Haabestad
 
83'
Luke Ferreira
Alexander Dang
 
90'
Luke Ferreira
(Anthony Okachi)
4:1

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв
Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв
Скейд Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн
Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв

Последние игры между собой

Ерв: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд 0:0 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 19 16 2 1 40 - 15 50
2. Старт 2:1 20 13 3 4 36 - 21 42
3. Саннефьёрд 1:1 20 12 6 2 32 - 20 42
4. КФУМ 4:1 20 10 5 5 45 - 32 35
5. Согндаль 2:1 20 10 3 7 39 - 30 33
6. Рёуфосс 1:2 20 10 1 9 35 - 38 31
7. Конгсвингер 1:2 20 9 3 8 23 - 24 30
8. Нест-Сотра 1:1 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 3:1 20 6 8 6 28 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 1:4 20 7 3 10 35 - 34 24
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 19 5 5 9 21 - 27 20
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Скейд 1:3 20 3 7 10 22 - 30 16
15. Стрёммен 0:4 20 3 7 10 20 - 34 16
16. Тромсдален 4:0 20 2 2 16 25 - 57 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Месут Джан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Даниэль Аасе бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Johannes Andres Nunez Godoy бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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