Швеция: Суперэттан 2019

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Фрей
2:3
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
8' Гол
Pedro Ribeiro I
2:0
26' Гол
Abdul Halik Hudu
36' Желтая карточка
Jonas Olsson XI
2:1
36' Пенальти
Erik Bjoerndahl
2:2
65' Гол
Markus Astvald
81' Желтая карточка
Gustav Granath
2:3
82' Гол
Erik Bjoerndahl
90' Желтая карточка
Adam Carlen
90'+5
1
Jonas
Olsson
XI
5
Albin
Hultin
4
Hjalmar
Ekdal
3
Jon
Birkfeldt
16
Samouil
Izountouemoi
10
Moustafa
Zeidan
23
Abdul
Halik
Hudu
6
Pedro
Ribeiro
I
18
Filston
Mawana
20
Oke
Akpoveta
25
Leo
Bengtsson
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
4
Daniel
Janevski
12
Erik
Lindell
6
Jacob
Ortmark
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
8
Аяз
Ферхад
9
Erik
Bjoerndahl
10
Markus
Astvald
Фрей
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

8'
Pedro Ribeiro I
(Leo Bengtsson)
1:0
26'
Abdul Halik Hudu
2:0
36'
Jonas Olsson XI
 
36'
2:1
Erik Bjoerndahl
55'
Mattias Bouvin
Moustafa Zeidan
 
65'
2:2
Markus Astvald
(Axel Lindahl)
66'
Olle Edlund
Abdul Halik Hudu
 
76'
 
Adam Carlen
Гравиус Христос
77'
Amadeus Soegaard
Albin Hultin
 
81'
 
Gustav Granath
82'
2:3
Erik Bjoerndahl
(Axel Lindahl)
84'
 
Viktor Goetesson
Аяз Ферхад
90'
 
Викторссон Кристоффер
Markus Astvald
90'
 
Adam Carlen

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК
Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС
Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Фрей: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Дегерфорс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Дегерфорс 2:3 Фрей Суперэттан Фрей 2:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:1 Фрей Суперэттан Дегерфорс 3:1 Фрей Кубок
Дегерфорс 3:1 Фрей Суперэттан Фрей 0:0 Дегерфорс Суперэттан Фрей 2:0 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:2 Фрей Суперэттан Дегерфорс 1:1 Фрей Кубок Фрей 2:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 4:0 Фрей Суперэттан Фрей 3:0 Дегерфорс Разное
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 0:0 21 12 4 5 27 - 19 40
2. Варберг БоИС 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 20 11 4 5 32 - 16 37
5. Эргрюте ФФ 1:0 21 10 6 5 28 - 20 36
6. Норрбю 20 8 7 5 29 - 27 31
7. Далкурд 0:0 21 9 4 8 27 - 30 31
8. Дегерфорс 21 8 5 8 30 - 27 29
9. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
10. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
11. Треллеборг 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
13. ГАИС 20 5 4 11 15 - 31 19
14. Броммапойкарна 20 3 7 10 25 - 33 16
15. Фрей 21 3 7 11 23 - 42 16
16. Эстер 0:1 21 2 10 9 17 - 31 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl из команды Дегерфорс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Jonas Olsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Abdul Halik Hudu бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Pedro Ribeiro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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