Швеция: Суперэттан 2019
1:0
8' ГолPedro Ribeiro I
2:0
26' ГолAbdul Halik Hudu
36' Желтая карточкаJonas Olsson XI
2:1
36' ПенальтиErik Bjoerndahl
2:2
65' ГолMarkus Astvald
81' Желтая карточкаGustav Granath
2:3
82' ГолErik Bjoerndahl
90' Желтая карточкаAdam Carlen
20
Oke
Akpoveta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Oke AkpovetaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Зе ВиторПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Olle Edlund
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Adam Carlen
-
23 Emil Porten
-
-
-
25 Jeffrey Gal
Ход матча
8'
1:0
26'
2:0
36'
36'
2:1
65'
2:2
81'
82'
2:3
90'
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК
Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС
Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Фрей: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Дегерфорс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|0:0
|21
|12
|4
|5
|27 - 19
|40
|2.
|Варберг БоИС
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|20
|11
|4
|5
|32 - 16
|37
|5.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|21
|10
|6
|5
|28 - 20
|36
|6.
|Норрбю
|20
|8
|7
|5
|29 - 27
|31
|7.
|Далкурд
|0:0
|21
|9
|4
|8
|27 - 30
|31
|8.
|Дегерфорс
|21
|8
|5
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|10.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|11.
|Треллеборг
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|13.
|ГАИС
|20
|5
|4
|11
|15 - 31
|19
|14.
|Броммапойкарна
|20
|3
|7
|10
|25 - 33
|16
|15.
|Фрей
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|16.
|Эстер
|0:1
|21
|2
|10
|9
|17 - 31
|16
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