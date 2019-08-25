Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
0:0
Перерыв
Далкурд
0'
28' Желтая карточка
Robin Tranberg
33' Желтая карточка
Джазе Моханад
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
8
Bubacarr
Jobe
16
Jacob
Bergstroem
29
Michael
Omoh
1
Андерссон
Андреас
6
Robin
Tranberg
16
Торбьорнссон
Маркус
33
Irfan
Jasarevic
14
Маквей
Кристофер
80
Арин
Франк
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
25
Malkolm
Moenza
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
Мьельбю
4-4-1-1
Далкурд
3-5-2

Ход матча

28'
 
Robin Tranberg
33'
Джазе Моханад
 

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю
Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю
Далкурд Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг
Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Далкурд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Далкурд 2:1 Мьельбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 0:0 21 12 4 5 27 - 19 40
2. Варберг БоИС 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 20 11 4 5 32 - 16 37
5. Эргрюте ФФ 1:0 21 10 6 5 28 - 20 36
6. Норрбю 20 8 7 5 29 - 27 31
7. Далкурд 0:0 21 9 4 8 27 - 30 31
8. Дегерфорс 21 8 5 8 30 - 27 29
9. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
10. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
11. Треллеборг 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
13. ГАИС 20 5 4 11 15 - 31 19
14. Броммапойкарна 20 3 7 10 25 - 33 16
15. Фрей 21 3 7 11 23 - 42 16
16. Эстер 0:1 21 2 10 9 17 - 31 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Robin Tranberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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