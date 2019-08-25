Швеция: Суперэттан 2019
28' Желтая карточкаRobin Tranberg
33' Желтая карточкаДжазе Моханад
29
Michael
Omoh
80
Арин
Франк
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефНападающий
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
28'
33'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю
Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю
Далкурд Последние 20 матчей: +10 =2 -8Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг
Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Далкурд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|0:0
|21
|12
|4
|5
|27 - 19
|40
|2.
|Варберг БоИС
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|20
|11
|4
|5
|32 - 16
|37
|5.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|21
|10
|6
|5
|28 - 20
|36
|6.
|Норрбю
|20
|8
|7
|5
|29 - 27
|31
|7.
|Далкурд
|0:0
|21
|9
|4
|8
|27 - 30
|31
|8.
|Дегерфорс
|21
|8
|5
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|10.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|11.
|Треллеборг
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|13.
|ГАИС
|20
|5
|4
|11
|15 - 31
|19
|14.
|Броммапойкарна
|20
|3
|7
|10
|25 - 33
|16
|15.
|Фрей
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|16.
|Эстер
|0:1
|21
|2
|10
|9
|17 - 31
|16
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