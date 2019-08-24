Швеция: Суперэттан 2019

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Сюрианска
1:2
Конец матча
Вестерос СК
0'
0:1
4' Гол
Jonas Hellgren
9' Желтая карточка
Dennis Persson
0:2
68' Гол
Simon Johansson
80' Желтая карточка
Khalid Abdo
89' Желтая карточка
Simon Johansson
90' Желтая карточка
Emil Skogh
1:2
90' Гол
Abdel Diarra
90'+6
21
Миллер
Дуэйн
2
Martin
Falkeborn
4
Success
Chimankpa
Nwosu
8
Elias
Durmaz
11
Раялаксо
Себастьян
14
Dida
Rashidi
17
Sasa
Matic
22
Khalid
Abdo
28
Бенеям
Белье
44
Abdel
Diarra
88
Ахмед
Аммар
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
3
Dennis
Persson
5
Бериша
Илир
6
Simon
Johansson
8
Jonas
Hellgren
11
Petar
Petrovic
14
Спэн
Брайан
15
Calle
Svensson
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
Сюрианска
3-4-3
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Jonas Hellgren
(Спэн Брайан)
9'
 
Dennis Persson
54'
Mattias Genc
Sasa Matic
 
62'
Ihab Naser
Раялаксо Себастьян
 
63'
 
Filip Ottosson
Jonas Hellgren
68'
0:2
Simon Johansson
(Filip Tronet)
70'
 
Karwan Safari
Спэн Брайан
75'
Jonathan Guersac
Ахмед Аммар
 
80'
Khalid Abdo
 
87'
 
Emil Skogh
Filip Tronet
89'
 
Simon Johansson
90'
 
Emil Skogh
90'
Abdel Diarra
1:2

Предыдущие игры

Сюрианска Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Forssa BK 2:4 Сюрианска Сюрианска 4:4 Норрбю Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Сюрианска 2:1 Треллеборг
Сюрианска 1:1 Эстер ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Браге 1:0 Сюрианска Вестерос СК 0:0 Сюрианска Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска
Вестерос СК Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК
Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге

Последние игры между собой

Сюрианска: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Вестерос СК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерос СК 0:0 Сюрианска Суперэттан Вестерос СК 1:0 Сюрианска Первый дивизион Сюрианска 0:7 Вестерос СК Кубок Сюрианска 0:2 Вестерос СК Первый дивизион
Сюрианска 3:1 Вестерос СК Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 20 12 3 5 27 - 19 39
2. Варберг БоИС 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 20 11 4 5 32 - 16 37
5. Эргрюте ФФ 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Норрбю 20 8 7 5 29 - 27 31
7. Далкурд 20 9 3 8 27 - 30 30
8. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
9. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
10. Дегерфорс 20 7 5 8 27 - 25 26
11. Треллеборг 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
13. ГАИС 20 5 4 11 15 - 31 19
14. Броммапойкарна 20 3 7 10 25 - 33 16
15. Фрей 20 3 7 10 21 - 39 16
16. Эстер 20 2 10 8 17 - 30 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    9'
    Dennis Persson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Jonas Hellgren бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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