Швеция: Суперэттан 2019
Сюрианска
1:2
Конец матча
Вестерос СК
0:1
4' ГолJonas Hellgren
9' Желтая карточкаDennis Persson
0:2
68' ГолSimon Johansson
80' Желтая карточкаKhalid Abdo
89' Желтая карточкаSimon Johansson
90' Желтая карточкаEmil Skogh
1:2
90' ГолAbdel Diarra
21
Миллер
Дуэйн
14
Dida
Rashidi
17
Sasa
Matic
22
Khalid
Abdo
28
Бенеям
Белье
44
Abdel
Diarra
88
Ахмед
Аммар
14
Спэн
Брайан
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
- Основной состав
-
21 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Dida RashidiПолузащитник
-
17 Sasa MaticПолузащитник
-
22 Khalid AbdoПолузащитник
-
28 Бенеям БельеНападающий
-
44 Abdel DiarraНападающий
-
88 Ахмед АммарНападающий
- Запасные игроки
-
85 Isa DemirЗащитник
- Защитник
-
91 Mattias GencПолузащитник
-
-
-
15 Ihab Naser
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Boris LjevarНападающий
-
23 Filip TronetНападающий
- Запасные игроки
-
21 Emil SkoghПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Samuel Dahl
-
-
Ход матча
4'
0:1
68'
0:2
80'
89'
90'
90'
1:2
Предыдущие игры
Сюрианска Последние 20 матчей: +7 =5 -8Forssa BK 2:4 Сюрианска Сюрианска 4:4 Норрбю Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Сюрианска 2:1 Треллеборг
Сюрианска 1:1 Эстер ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Браге 1:0 Сюрианска Вестерос СК 0:0 Сюрианска Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска
Вестерос СК Последние 20 матчей: +5 =9 -6Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК
Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге
Последние игры между собой
Сюрианска: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Вестерос СК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|20
|12
|3
|5
|27 - 19
|39
|2.
|Варберг БоИС
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|20
|11
|4
|5
|32 - 16
|37
|5.
|Эргрюте ФФ
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Норрбю
|20
|8
|7
|5
|29 - 27
|31
|7.
|Далкурд
|20
|9
|3
|8
|27 - 30
|30
|8.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|9.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|10.
|Дегерфорс
|20
|7
|5
|8
|27 - 25
|26
|11.
|Треллеборг
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|13.
|ГАИС
|20
|5
|4
|11
|15 - 31
|19
|14.
|Броммапойкарна
|20
|3
|7
|10
|25 - 33
|16
|15.
|Фрей
|20
|3
|7
|10
|21 - 39
|16
|16.
|Эстер
|20
|2
|10
|8
|17 - 30
|16
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