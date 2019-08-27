Швеция: Суперэттан 2019
0:1
45' ГолTom Siwe
0:2
53' ГолFredik Fendrich
58' Желтая карточкаTom Siwe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Fabio VI
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
45'
0:1
53'
0:2
58'
59'
1:2
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад
Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|21
|13
|3
|5
|30 - 21
|42
|2.
|Варберг БоИС
|21
|12
|5
|4
|34 - 21
|41
|3.
|Йёнчёпинг
|2:0
|21
|12
|4
|5
|38 - 17
|40
|4.
|Браге
|21
|12
|4
|5
|35 - 17
|40
|5.
|Эргрюте ФФ
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|6.
|Норрбю
|21
|8
|7
|6
|30 - 30
|31
|7.
|Далкурд
|21
|9
|3
|9
|29 - 33
|30
|8.
|Дегерфорс
|21
|8
|5
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Хальмстад
|0:2
|21
|8
|3
|10
|25 - 26
|27
|10.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|11.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|12.
|Треллеборг
|21
|5
|8
|8
|24 - 28
|23
|13.
|ГАИС
|21
|6
|4
|11
|17 - 31
|22
|14.
|Броммапойкарна
|21
|3
|7
|11
|25 - 35
|16
|15.
|Фрей
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|16.
|Эстер
|21
|2
|10
|9
|18 - 33
|16
Загрузка...