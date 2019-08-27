Швеция: Суперэттан 2019

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Хальмстад
1:2
Второй тайм: 60'
Йёнчёпинг
0'
0:1
45' Гол
Tom Siwe
0:2
53' Гол
Fredik Fendrich
58' Желтая карточка
Tom Siwe
1:2
59' Пенальти
 60'
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
18
Emil
Tot
Wikstroem
5
Хадениус
Андреас
6
Алланссон
Йоэль
2
Thomas
Boakye
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
1
Frank
Pettersson
19
Яллоу
Александр
12
Jesper
Svensson
8
Joakim
Karlsson
II
3
Tom
Siwe
2
Elias
Gustafson
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
25
Edin
Hamidovic
Хальмстад
4-4-2
Йёнчёпинг
5-3-1-1

Ход матча

28'
Malte Paahlsson
Нильссон Малькольм
 
45'
0:1
Tom Siwe
53'
0:2
Fredik Fendrich
54'
Джурич Душан
Emil Tot Wikstroem
 
58'
 
Tom Siwe
59'
1:2

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад
Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад Аллсвенскан Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 21 13 3 5 30 - 21 42
2. Варберг БоИС 21 12 5 4 34 - 21 41
3. Йёнчёпинг 2:0 21 12 4 5 38 - 17 40
4. Браге 21 12 4 5 35 - 17 40
5. Эргрюте ФФ 21 10 6 5 30 - 21 36
6. Норрбю 21 8 7 6 30 - 30 31
7. Далкурд 21 9 3 9 29 - 33 30
8. Дегерфорс 21 8 5 8 30 - 27 29
9. Хальмстад 0:2 21 8 3 10 25 - 26 27
10. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
11. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
12. Треллеборг 21 5 8 8 24 - 28 23
13. ГАИС 21 6 4 11 17 - 31 22
14. Броммапойкарна 21 3 7 11 25 - 35 16
15. Фрей 21 3 7 11 23 - 42 16
16. Эстер 21 2 10 9 18 - 33 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Том Сиве бьет в цель!
  • 28'
    Нильссон Малькольм уходит, Malte Paahlsson вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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