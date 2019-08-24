Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
4' Гол
Луан
1:1
48' Гол
Roni III
50' Желтая карточка
Ромуло Монтейро
2:1
52' Гол
Thaciano
63' Желтая карточка
Лусиано Невес
66' Желтая карточка
Juninho Capixaba
68' Желтая карточка
Лео Перейра
90'+6
22
Cesar
Julio
III
47
Rafael
Galhardo
28
Миранда
Пауло
33
Браз
Давид
29
Juninho
Capixaba
13
Ромуло
Монтейро
16
Thaciano
7
Луан
18
Лусиано
Невес
9
Тарделли
Диего
25
Пепе
Кеплер
1
Aderbar
Santos
13
Khellven
33
Lucas
Halter
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
5
Веллингтон
III
39
Bruno
Moura
18
Лео
Ситтадини
28
Витиньо
Виктор
10
Marcelo
XIII
7
Roni
III
Гремио
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Ход матча

4'
Луан
(Thaciano)
1:0
48'
1:1
Roni III
(Marcelo XIII)
50'
Ромуло Монтейро
 
52'
Thaciano
(Rafael Galhardo)
2:1
63'
Лусиано Невес
 
66'
Juninho Capixaba
 
68'
 
Лео Перейра
68'
 
Tomas Andrade
Веллингтон III
69'
Patrick Ferreira
Thaciano
 
76'
 
Braian Romero
Витиньо Виктор
81'
Мичел Феррейра
Тарделли Диего
 
85'
 
Абнер Фелипе
Азеведо Марсио
90'
Darlan Mendes
Луан
 

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио
Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс

Последние игры между собой

Гремио: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 15 10 2 3 25 - 14 32
2. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 15 8 6 1 20 - 9 30
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гремио 16 5 6 5 20 - 21 21
12. Сеара 15 6 2 7 19 - 14 20
13. Гойяс 15 5 3 7 14 - 24 18
14. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
15. Васко да Гама 15 4 5 6 14 - 22 17
16. Крузейро 15 3 5 7 13 - 22 14
17. Шапекоэнсе 15 3 4 8 16 - 27 13
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 15 2 5 8 4 - 22 11
20. Аваи 15 0 6 9 7 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Луан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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