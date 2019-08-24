Бразилия: Серия A 2019
Гремио
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
4' ГолЛуан
1:1
48' ГолRoni III
50' Желтая карточкаРомуло Монтейро
2:1
52' ГолThaciano
63' Желтая карточкаЛусиано Невес
66' Желтая карточкаJuninho Capixaba
68' Желтая карточкаЛео Перейра
33
Браз
Давид
16
Thaciano
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
13
Khellven
33
Lucas
Halter
39
Bruno
Moura
10
Marcelo
XIII
7
Roni
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Пепе КеплерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
-
41 Да Силва
-
15 Vico
-
-
24 Brenno
-
23 Alisson II
-
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
33 Lucas HalterЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marcelo XIIIНападающий
-
7 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
30 Abner IIЗащитник
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Robson Bambu
-
Ход матча
48'
1:1
50'
52'
2:1
63'
66'
68'
90'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио
Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =1 -10Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс
Последние игры между собой
Гремио: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|15
|10
|2
|3
|25 - 14
|32
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|15
|8
|6
|1
|20 - 9
|30
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гремио
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|12.
|Сеара
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|13.
|Гойяс
|15
|5
|3
|7
|14 - 24
|18
|14.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|15.
|Васко да Гама
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|16.
|Крузейро
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|17.
|Шапекоэнсе
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|15
|2
|5
|8
|4 - 22
|11
|20.
|Аваи
|15
|0
|6
|9
|7 - 21
|6
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