Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
3:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
9' Гол
Адриано Луис
32' Желтая карточка
Нем Веллингтон
2:0
58' Гол
Адриано Луис
61' Желтая карточка
Airton I
3:0
63' Гол
Адриано Луис
90'+1
1
Прасс
Фернандо
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
29
Виллиан
Сикейра
10
Адриано
Луис
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
5
Airton
I
18
Нем
Веллингтон
10
Гансо
Пауло
77
Нене
Андерсон
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
Палмейрас
4-2-3-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

9'
Адриано Луис
1:0
32'
 
Нем Веллингтон
55'
 
Пауло Маркос
Нем Веллингтон
58'
Адриано Луис
(Dudu X)
2:0
61'
 
Airton I
63'
Адриано Луис
(Роша Маркос)
3:0
68'
Тьяго Сантос
Энрике Бруно
 
69'
Борха Мигель
Адриано Луис
 
74'
 
Yuri Oliveira Lima
Airton I
78'
Raphael Veiga
Gustavo Scarpa
 
83'
 
Douglas XV
Гансо Пауло

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас
Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе
Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Флуминенсе 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Флуминенсе Серия A Палмейрас 2:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 2:1 Палмейрас Кубок Флуминенсе 1:4 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Палмейрас 2:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Палмейрас Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 18 12 3 3 41 - 18 39
2. Сантос 18 11 4 3 30 - 18 37
3. Палмейрас 18 10 6 2 29 - 14 36
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 18 8 3 7 23 - 20 27
9. Атлетико Паранаэнсе 18 8 2 8 25 - 18 26
10. Ботафого Рибейрао 18 8 2 8 18 - 19 26
11. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
13. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
14. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 18 4 6 8 16 - 27 18
17. Флуминенсе 18 4 3 11 20 - 29 15
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 18 3 5 10 16 - 30 14
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Нем Веллингтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Luan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Адриано Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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