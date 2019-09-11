Бразилия: Серия A 2019
Палмейрас
3:0
Конец матча
Флуминенсе
1:0
9' ГолАдриано Луис
32' Желтая карточкаНем Веллингтон
2:0
58' ГолАдриано Луис
61' Желтая карточкаAirton I
3:0
63' ГолАдриано Луис
13
Luan
IV
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
5
Airton
I
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Jean III
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
5 Airton IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Douglas XV
-
-
13 Frazan
-
20 Daniel XII
-
12 Lucao
Ход матча
9'
1:0
32'
58'
2:0
61'
63'
3:0
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас
Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе
Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Флуминенсе 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Флуминенсе Серия A Палмейрас 2:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 2:1 Палмейрас Кубок Флуминенсе 1:4 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Палмейрас 2:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Палмейрас Серия A Флуминенсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Флуминенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|12
|3
|3
|41 - 18
|39
|2.
|Сантос
|18
|11
|4
|3
|30 - 18
|37
|3.
|Палмейрас
|18
|10
|6
|2
|29 - 14
|36
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|2
|8
|25 - 18
|26
|10.
|Ботафого Рибейрао
|18
|8
|2
|8
|18 - 19
|26
|11.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|13.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|14.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|18
|4
|6
|8
|16 - 27
|18
|17.
|Флуминенсе
|18
|4
|3
|11
|20 - 29
|15
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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