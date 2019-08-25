Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:1
Первый тайм: 41'
Интернасьональ
0'
0:1
12' Гол
Paraguaio
12' Желтая карточка
Leo Sena
16' Вторая желтая карточка
Leo Sena
41'
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
11
Майкл
6
Yago
I
20
Leo
Sena
86
Marcelo
Hermes
77
Kayke
9
Моура
Рафаэл
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
44
Klaus
20
Эмерсон
Рамос
28
Натанаэл
21
Bruno
Silva
II
33
Густаво
16
Rithely
7
Лопес
Нико
77
Paraguaio
11
Веллингтон
Силва
Гойяс
4-4-2
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Paraguaio
(Веллингтон Силва)
12'
Leo Sena
 
16'
Leo Sena
 
18'
Leandro Barcia
Моура Рафаэл
 
24'
 
Erik
Натанаэл
38'
 
Martin Sarrafiore
Rithely

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Гойяс 0:2 Интернасьональ Серия B Интернасьональ 3:0 Гойяс Серия B Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A
Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 3:0 16 11 2 3 28 - 14 35
2. Сан-Паулу 0:0 16 8 7 1 20 - 9 31
3. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Интернасьональ 1:0 16 8 3 5 18 - 12 27
7. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гремио 16 5 6 5 20 - 21 21
12. Сеара 15 6 2 7 19 - 14 20
13. Гойяс 0:1 16 5 3 8 14 - 25 18
14. Васко да Гама 0:0 16 4 6 6 14 - 22 18
15. Форталеза 0:3 16 5 2 9 16 - 24 17
16. Крузейро 15 3 5 7 13 - 22 14
17. Шапекоэнсе 15 3 4 8 16 - 27 13
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 15 2 5 8 4 - 22 11
20. Аваи 15 0 6 9 7 - 21 6


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