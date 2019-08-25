Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
0:1
Первый тайм: 41'
Интернасьональ
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
13
Жефферсон
11
Майкл
6
Yago
I
20
Leo
Sena
77
Kayke
37
Зе
Карлос
44
Klaus
28
Натанаэл
33
Густаво
16
Rithely
77
Paraguaio
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Heron
-
16 Alisson
-
14 Iago Mendosa
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Дуду ЭдуардоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
19 Rodrigo I
-
38 Jose Aldo
-
-
41 Pedro Lucas
-
-
45 Bruno Fuchs
-
34 Erik
Ход матча
12'
0:1
12'
16'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3:0
|16
|11
|2
|3
|28 - 14
|35
|2.
|Сан-Паулу
|0:0
|16
|8
|7
|1
|20 - 9
|31
|3.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Интернасьональ
|1:0
|16
|8
|3
|5
|18 - 12
|27
|7.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гремио
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|12.
|Сеара
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|13.
|Гойяс
|0:1
|16
|5
|3
|8
|14 - 25
|18
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|15.
|Форталеза
|0:3
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|16.
|Крузейро
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|17.
|Шапекоэнсе
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|15
|2
|5
|8
|4 - 22
|11
|20.
|Аваи
|15
|0
|6
|9
|7 - 21
|6
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