Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Байя
0'
0:1
20' Гол
Gilberto IV
90' Желтая карточка
Flavio IX
90' Желтая карточка
Артур IV
90'+4
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
28
Lucas
Francois
II
14
Jose
Welison
23
Натан
Аллан
49
Жеуванио
27
Luan
III
80
Отеро
Ромуло
44
Alerrandro
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
25
Giovanni
IV
5
Flavio
IX
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Lucca
9
Gilberto
IV
98
Artur
Guimaraes
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Gilberto IV
(Nino Paraiba)
46'
Майкон Маркес
Отеро Ромуло
 
60'
Ди Санто Франко
Alerrandro
 
67'
 
Jose Elber
Lucca
72'
 
Фернандао
Gilberto IV
72'
David Terans
Luan III
 
82'
 
Герра Алехандро
Ronaldo VI
90'
 
Flavio IX
90'
 
Артур IV

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос
Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя
Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Минейро 1:0 Байя Серия A Байя 2:2 Атлетико Минейро Серия A Байя 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Байя Серия A
Атлетико Минейро 2:0 Байя Серия A Байя 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 15 10 2 3 25 - 14 32
2. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 15 8 6 1 20 - 9 30
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Атлетико Паранаэнсе 15 7 1 7 22 - 15 22
10. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
11. Сеара 15 6 2 7 19 - 14 20
12. Гойяс 15 5 3 7 14 - 24 18
13. Гремио 15 4 6 5 18 - 20 18
14. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
15. Васко да Гама 15 4 5 6 14 - 22 17
16. Крузейро 15 3 5 7 13 - 22 14
17. Шапекоэнсе 15 3 4 8 16 - 27 13
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 15 2 5 8 4 - 22 11
20. Аваи 15 0 6 9 7 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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