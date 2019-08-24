Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Байя
0:1
20' ГолGilberto IV
90' Желтая карточкаFlavio IX
90' Желтая карточкаАртур IV
98
Guga
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
23
Натан
Аллан
49
Жеуванио
27
Luan
III
80
Отеро
Ромуло
44
Alerrandro
25
Giovanni
IV
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Lucca
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
44 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
95 ClaytinhoПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Vitor Mendes
-
41 Daniel Penha
-
-
-
99 Papagaio
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Giovanni IVЗащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
11 LuccaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Артур IVНападающий
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
27 Shaylon
-
-
17 Elton I
Ход матча
20'
0:1
67'
72'
72'
90'
90'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос
Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя
Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|15
|10
|2
|3
|25 - 14
|32
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|15
|8
|6
|1
|20 - 9
|30
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|7
|1
|7
|22 - 15
|22
|10.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|11.
|Сеара
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|12.
|Гойяс
|15
|5
|3
|7
|14 - 24
|18
|13.
|Гремио
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|14.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|15.
|Васко да Гама
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|16.
|Крузейро
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|17.
|Шапекоэнсе
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|15
|2
|5
|8
|4 - 22
|11
|20.
|Аваи
|15
|0
|6
|9
|7 - 21
|6
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