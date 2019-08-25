США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:3
Второй тайм: 57'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
0:1
22' Гол
Зардес Гьяси
23' Желтая карточка
Andrew Gutman
31' Желтая карточка
Ван дер Верфф Майкел
31' Желтая карточка
Connor Maloney
0:2
33' Гол
Зардес Гьяси
43' Желтая карточка
Аффул Харрисон
0:3
45' Гол
Luis Díaz IV
57'
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
96
Andrew
Gutman
15
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
8
Victor
Ulloa
16
Этьенн
Дерик
11
Мэттокс
Даррен
7
Лама
Ролан
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
31
Connor
Maloney
6
Трапп
Уилл
8
Artur
Moraes
III
18
Luis
Díaz
IV
7
Сантуш
Педру
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
Цинциннати
4-3-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Зардес Гьяси
(Luis Díaz IV)
23'
Andrew Gutman
 
31'
Ван дер Верфф Майкел
 
31'
 
Connor Maloney
33'
0:2
Зардес Гьяси
(Аффул Харрисон)
43'
 
Аффул Харрисон
45'
0:3
Luis Díaz IV
(Сантуш Педру)
46'
Kekuta Manneh
Мэттокс Даррен
 
54'
 
Luis Argudo
Luis Díaz IV

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати
Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Коламбус Кру: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 3:0 29 8 6 15 32 - 42 30
12. Цинциннати 0:3 27 5 3 19 26 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
5. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
11. Колорадо Рэпидс 27 7 6 14 43 - 54 27
12. Ванкувер Уайткэпс 28 6 9 13 28 - 48 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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