США: МЛС 2019
Цинциннати
0:3
Второй тайм: 57'
Стадион: Nippert Stadium
Коламбус Кру
0:1
22' ГолЗардес Гьяси
23' Желтая карточкаAndrew Gutman
31' Желтая карточкаВан дер Верфф Майкел
31' Желтая карточкаConnor Maloney
0:2
33' ГолЗардес Гьяси
43' Желтая карточкаАффул Харрисон
0:3
45' ГолLuis Díaz IV
15
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
16
Этьенн
Дерик
1
Ром
Элой
18
Luis
Díaz
IV
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Этьенн ДерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
22'
0:1
23'
31'
33'
0:2
43'
45'
0:3
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати
Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =5 -11Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Коламбус Кру: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|27
|15
|3
|9
|46 - 30
|48
|2.
|Филадельфия Юнион
|28
|14
|6
|8
|51 - 41
|48
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|5
|11
|47 - 42
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|29
|10
|9
|10
|36 - 38
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|10
|8
|9
|40 - 46
|38
|7.
|Торонто
|27
|10
|7
|10
|43 - 44
|37
|8.
|Монреаль Импакт
|28
|10
|4
|14
|40 - 52
|34
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|29
|8
|9
|12
|43 - 42
|33
|11.
|Коламбус Кру
|3:0
|29
|8
|6
|15
|32 - 42
|30
|12.
|Цинциннати
|0:3
|27
|5
|3
|19
|26 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|19
|4
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|7
|6
|14
|43 - 54
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|6
|9
|13
|28 - 48
|27
Загрузка...