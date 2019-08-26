США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
20
Eduard
Atuesta
14
Кайе
Марк-Энтони
7
Latif
Blessing
9
Diego
Rossi
99
Диоманде
Адама
10
Вела
Карлос
1
Бингэм
Дэвид
16
Шельвик
Йорген
3
Полента
Диего
21
Гонсалес
Джанкарло
25
Фельтшер
Рольф
8
Дос
Сантос
Хонатан
17
Ллетгет
Себастьян
18
Антуна
Уриэль
11
Fabio
Alvarez
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Ибрагимович Златан
(Павон Кристиан)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 29 8 6 15 32 - 43 30
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 27 19 4 4 71 - 26 61
2. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 27 14 2 11 36 - 38 44
3. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
4. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 27 7 6 14 43 - 54 27
12. Ванкувер Уайткэпс 28 6 9 13 28 - 48 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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