США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
0:1
Первый тайм: 10'
Стадион: Banc of California Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
2' ГолИбрагимович Златан
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Родригес ПолПолузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
18 Joshua PerezНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
2'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =1 -11Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|27
|15
|3
|9
|46 - 30
|48
|2.
|Филадельфия Юнион
|28
|14
|6
|8
|51 - 41
|48
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|5
|11
|47 - 42
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|29
|10
|9
|10
|36 - 38
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|10
|8
|9
|40 - 46
|38
|7.
|Торонто
|27
|10
|7
|10
|43 - 44
|37
|8.
|Монреаль Импакт
|28
|10
|4
|14
|40 - 52
|34
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|29
|8
|9
|12
|43 - 42
|33
|11.
|Коламбус Кру
|29
|8
|6
|15
|32 - 43
|30
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|27
|19
|4
|4
|71 - 26
|61
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|27
|14
|2
|11
|36 - 38
|44
|3.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|4.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|7
|6
|14
|43 - 54
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|6
|9
|13
|28 - 48
|27
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