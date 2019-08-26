Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:1
Перерыв

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
17' Гол
Фрик Пер
1:1
19' Гол
Eric Bjoerkander
39' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
1
Lloyd
Saxton
19
Pol
Moreno
5
Eric
Bjoerkander
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
2
Конате
Па
21
Блумберг
Юхан
9
Marc
Mas
18
Берг
Оливер
1
Стур-Эллегор
Кевин
20
Simon
Strand
3
Грегерсен
Стиан
5
Gustav
Henriksson
13
Кайб
Рами
11
Jesper
Karlsson
18
Ольссон
Симон
33
Нильсен
Сиверт
8
Холмен
Самуэль
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
Сундсвалль
3-4-3
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

17'
0:1
Фрик Пер
(Rasmus Alm)
19'
Eric Bjoerkander
(David Batanero)
1:1
39'
 
Нильсен Сиверт

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль
Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден
Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 21 14 5 2 37 - 12 47
2. АИК 21 13 4 4 32 - 16 43
3. Хаммарбю 1:0 21 12 5 4 48 - 28 41
4. Мальмё 21 11 8 2 35 - 14 41
5. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
6. Гётеборг 1:0 21 10 8 3 30 - 18 38
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 1:1 21 6 7 8 27 - 34 25
10. Эстерсунд 21 4 9 8 20 - 33 21
11. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
12. Хельсинборг 21 4 6 11 19 - 36 18
13. Кальмар 0:1 21 3 9 9 17 - 26 18
14. Фалькенберг 0:1 21 3 7 11 18 - 41 16
15. АФК Эскильстуна 21 3 5 13 18 - 42 14
16. Сундсвалль 1:1 21 2 7 12 20 - 33 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Eric Bjoerkander бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...