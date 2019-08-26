Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:1
Перерыв
Стадион: NP3 Arena
Эльфсборг
0:1
17' ГолФрик Пер
1:1
19' ГолEric Bjoerkander
39' Желтая карточкаНильсен Сиверт
19
Pol
Moreno
9
Marc
Mas
18
Берг
Оливер
20
Simon
Strand
13
Кайб
Рами
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Marc MasНападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
17'
0:1
19'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =5 -12Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль
Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден
Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|21
|14
|5
|2
|37 - 12
|47
|2.
|АИК
|21
|13
|4
|4
|32 - 16
|43
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|21
|12
|5
|4
|48 - 28
|41
|4.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|35 - 14
|41
|5.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|6.
|Гётеборг
|1:0
|21
|10
|8
|3
|30 - 18
|38
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|1:1
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|10.
|Эстерсунд
|21
|4
|9
|8
|20 - 33
|21
|11.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|12.
|Хельсинборг
|21
|4
|6
|11
|19 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|0:1
|21
|3
|9
|9
|17 - 26
|18
|14.
|Фалькенберг
|0:1
|21
|3
|7
|11
|18 - 41
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|21
|3
|5
|13
|18 - 42
|14
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|21
|2
|7
|12
|20 - 33
|13
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