Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
1:0
Перерыв

Стадион:
Кальмар
0'
39' Желтая карточка
August Erlingmark
1:0
44' Гол
Robin Soeder
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
7
Эрикссон
Себастьян
I
19
August
Erlingmark
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
9
Robin
Soeder
22
Хараишвили
Георгий
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
12
Маннс
Йеспер
29
Ромариньо
Перейра
93
Rafinha
I
31
Nils
Froeling
5
Агардиус
Виктор
70
Alexander
Jakobsen
88
Geir
Andre
Herrem
Гётеборг
4-3-3
Кальмар
3-5-2

Ход матча

39'
August Erlingmark
 
44'
Robin Soeder
(Калисир Андре)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг
Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю
Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок Кальмар 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 21 14 5 2 37 - 12 47
2. АИК 21 13 4 4 32 - 16 43
3. Хаммарбю 1:0 21 12 5 4 48 - 28 41
4. Мальмё 21 11 8 2 35 - 14 41
5. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
6. Гётеборг 1:0 21 10 8 3 30 - 18 38
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 1:1 21 6 7 8 27 - 34 25
10. Эстерсунд 21 4 9 8 20 - 33 21
11. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
12. Хельсинборг 21 4 6 11 19 - 36 18
13. Кальмар 0:1 21 3 9 9 17 - 26 18
14. Фалькенберг 0:1 21 3 7 11 18 - 41 16
15. АФК Эскильстуна 21 3 5 13 18 - 42 14
16. Сундсвалль 1:1 21 2 7 12 20 - 33 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Робин Седер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    August Erlingmark получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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