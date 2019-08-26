Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
1:0
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
Кальмар
39' Желтая карточкаAugust Erlingmark
1:0
44' ГолRobin Soeder
27
Toko
III
89
Сана
Тобиас
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Маннс
Йеспер
93
Rafinha
I
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 EmaxwellНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
44'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг
Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю
Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок Кальмар 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|21
|14
|5
|2
|37 - 12
|47
|2.
|АИК
|21
|13
|4
|4
|32 - 16
|43
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|21
|12
|5
|4
|48 - 28
|41
|4.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|35 - 14
|41
|5.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|6.
|Гётеборг
|1:0
|21
|10
|8
|3
|30 - 18
|38
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|1:1
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|10.
|Эстерсунд
|21
|4
|9
|8
|20 - 33
|21
|11.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|12.
|Хельсинборг
|21
|4
|6
|11
|19 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|0:1
|21
|3
|9
|9
|17 - 26
|18
|14.
|Фалькенберг
|0:1
|21
|3
|7
|11
|18 - 41
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|21
|3
|5
|13
|18 - 42
|14
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|21
|2
|7
|12
|20 - 33
|13
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