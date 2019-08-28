Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
3:1
Перерыв
Стадион: Колор Лайн
Хам-Кам
1:0
6' ГолPape Habib Gueye
1:1
13' ГолSimen Bolkan Nordli
2:1
16' ГолJoergen Hatlehol
3:1
24' ПенальтиNiklas Fernando Nygaard Castro
30' Желтая карточкаMarkus Solbakken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
6'
13'
24'
30'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +18 =1 -1Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн
Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|3:1
|20
|17
|2
|1
|43 - 16
|53
|2.
|Старт
|20
|13
|3
|4
|36 - 21
|42
|3.
|Саннефьёрд
|20
|12
|6
|2
|32 - 20
|42
|4.
|КФУМ
|20
|10
|5
|5
|46 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|20
|10
|3
|7
|39 - 30
|33
|6.
|Рёуфосс
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|7.
|Конгсвингер
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|8.
|Нест-Сотра
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|20
|6
|8
|6
|30 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|20
|7
|3
|10
|35 - 35
|24
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|1:3
|20
|5
|5
|10
|22 - 30
|20
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Скейд
|20
|3
|7
|10
|22 - 32
|16
|15.
|Стрёммен
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|20
|2
|2
|16
|25 - 57
|8
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