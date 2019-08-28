Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Олесунн
3:1
Перерыв

Стадион:
Хам-Кам
0'
1:0
6' Гол
Pape Habib Gueye
1:1
13' Гол
Simen Bolkan Nordli
2:1
16' Гол
Joergen Hatlehol
3:1
24' Пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
30' Желтая карточка
Markus Solbakken
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
15
Staale
Steen
Saethre
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
12
Яросиньски
Лукаш
24
Hans
Nordbye
4
Jacob
Egeris
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
17
Simen
Bolkan
Nordli
8
Markus
Solbakken
2
Patrick
Alfei
Saeboe
10
Emil
Sildnes
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Ole
Erik
Midtskogen
Олесунн
3-5-2
Хам-Кам
4-4-2

Ход матча

6'
Pape Habib Gueye
(Оулафссон Давид-Кристьян)
1:0
13'
1:1
Simen Bolkan Nordli
(Hans Nordbye)
16'
Joergen Hatlehol
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
2:1
24'
Niklas Fernando Nygaard Castro
3:1
30'
 
Markus Solbakken

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн
Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хам-Кам 1:2 Олесунн Первый дивизион Хам-Кам 1:3 Олесунн Первый дивизион Олесунн 1:2 Хам-Кам Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 3:1 20 17 2 1 43 - 16 53
2. Старт 20 13 3 4 36 - 21 42
3. Саннефьёрд 20 12 6 2 32 - 20 42
4. КФУМ 20 10 5 5 46 - 32 35
5. Согндаль 20 10 3 7 39 - 30 33
6. Рёуфосс 20 10 1 9 35 - 38 31
7. Конгсвингер 20 9 3 8 23 - 24 30
8. Нест-Сотра 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 20 6 8 6 30 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 20 7 3 10 35 - 35 24
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 1:3 20 5 5 10 22 - 30 20
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Скейд 20 3 7 10 22 - 32 16
15. Стрёммен 20 3 7 10 20 - 34 16
16. Тромсдален 20 2 2 16 25 - 57 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...