США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
Позже
Стадион: Сапуто
Ванкувер Уайткэпс
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
16
Крепо
Максим
53
Аднан
Али
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
13 Ken Krolicki
-
28 Shamit Shome
-
17 Ballou Tabla
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
-
46 Brett LevisЗащитник
-
23 Саттер СкоттЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ласс БангураПолузащитник
-
15 Роуз ЭндиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =2 -11Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|27
|15
|3
|9
|46 - 30
|48
|2.
|Филадельфия Юнион
|28
|14
|6
|8
|51 - 41
|48
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|5
|11
|47 - 42
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|29
|10
|9
|10
|36 - 38
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|10
|8
|9
|40 - 46
|38
|7.
|Торонто
|27
|10
|7
|10
|43 - 44
|37
|8.
|Монреаль Импакт
|28
|10
|4
|14
|40 - 52
|34
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|29
|8
|9
|12
|43 - 42
|33
|11.
|Коламбус Кру
|29
|8
|6
|15
|32 - 43
|30
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|7
|6
|14
|43 - 54
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|6
|9
|13
|28 - 48
|27
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