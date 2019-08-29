США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
 
Позже

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
3
Ловитц
Дэниел
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
9
Кркич
Боян
21
Лаппалайнен
Ласси
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
16
Крепо
Максим
28
Jakob
Nerwinski
2
Хенри
Донил
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
4
Хван
Ин-Беом
6
Эрисе
Йон
31
Тейберт
Расселл
87
Рикеттс
Тосайн
33
Чиринос
Мичаэль
29
Рейна
Йорди
Монреаль Импакт
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 29 8 6 15 32 - 43 30
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 27 7 6 14 43 - 54 27
12. Ванкувер Уайткэпс 28 6 9 13 28 - 48 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монреаль Импакт - Ванкувер Уайткэпс

    До начала игры, которая состоится 29.08.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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