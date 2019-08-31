Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
1:0
Перерыв

Стадион:
Сириус
0'
14' Желтая карточка
Simon Strand
1:0
28' Гол
Ольссон Симон
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Francisco
Portillo
III
20
Simon
Strand
11
Jesper
Karlsson
18
Ольссон
Симон
33
Нильсен
Сиверт
8
Холмен
Самуэль
14
Rasmus
Alm
7
Хуммет
Денис
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
17
Adam
Staahl
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
16
Axel
Bjoernstroem
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
Эльфсборг
4-5-1
Сириус
3-4-3

Ход матча

14'
Simon Strand
 
28'
Ольссон Симон
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг
Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Сириус Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус
Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Сириус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Сириус 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Сириус 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Сириус Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Сириус Аллсвенскан
Сириус 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Сириус Кубок Сириус 1:4 Эльфсборг Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 21 14 5 2 37 - 12 47
2. АИК 21 13 4 4 32 - 16 43
3. Хаммарбю 21 12 5 4 49 - 28 41
4. Мальмё 21 11 8 2 35 - 14 41
5. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
6. Гётеборг 21 10 8 3 33 - 18 38
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эльфсборг 1:0 22 8 6 8 29 - 34 30
9. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
10. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
11. Эстерсунд 22 4 9 9 20 - 35 21
12. Кальмар 21 3 9 9 17 - 29 18
13. Сириус 0:1 22 5 3 14 23 - 41 18
14. Фалькенберг 21 3 7 11 18 - 42 16
15. АФК Эскильстуна 21 3 5 13 18 - 42 14
16. Сундсвалль 21 2 6 13 20 - 34 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ольссон Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Simon Strand получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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