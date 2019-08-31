Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
1:0
Перерыв
Стадион: Boraas Arena
Сириус
14' Желтая карточкаSimon Strand
1:0
28' ГолОльссон Симон
20
Simon
Strand
14
Rasmus
Alm
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
14 Ian SireliusЗащитник
- Полузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
14'
28'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг
Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Сириус Последние 20 матчей: +4 =3 -13Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус
Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Сириус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|21
|14
|5
|2
|37 - 12
|47
|2.
|АИК
|21
|13
|4
|4
|32 - 16
|43
|3.
|Хаммарбю
|21
|12
|5
|4
|49 - 28
|41
|4.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|35 - 14
|41
|5.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|6.
|Гётеборг
|21
|10
|8
|3
|33 - 18
|38
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|22
|8
|6
|8
|29 - 34
|30
|9.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|10.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|11.
|Эстерсунд
|22
|4
|9
|9
|20 - 35
|21
|12.
|Кальмар
|21
|3
|9
|9
|17 - 29
|18
|13.
|Сириус
|0:1
|22
|5
|3
|14
|23 - 41
|18
|14.
|Фалькенберг
|21
|3
|7
|11
|18 - 42
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|21
|3
|5
|13
|18 - 42
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|2
|6
|13
|20 - 34
|12
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