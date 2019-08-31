Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
3:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
6' Желтая карточка
Kadir Hodzic
1:0
10' Гол
Броберг Мартин
2:0
27' Пенальти
Jake Larsson
2:1
45' Гол
Pavle Vagic
3:1
52' Гол
Бертильссон Юхан
65'
1
Янссон
Оскар
2
Бьёрнквист
Даниэль
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
15
Martin
Lorentzon
II
25
Герзич
Нордин
12
Jake
Larsson
10
Броберг
Мартин
7
Бертильссон
Юхан
9
Проделль
Виктор
91
Левченко
Игорь
2
Adnan
Kojic
12
Pontus
Roedin
13
Wilhelm
Loeper
5
Gustav
Jarl
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
11
Daniel
Miljanovic
7
Косица
Дзенис
8
Анаба
Майкл
Эребру
4-2-3-1
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

6'
 
Kadir Hodzic
10'
Броберг Мартин
(Герзич Нордин)
1:0
16'
Simon Amin
Michael Almebaeck
 
22'
 
Pavle Vagic
Gustav Jarl
27'
Jake Larsson
2:0
45'
2:1
Pavle Vagic
(Kadir Hodzic)
52'
Бертильссон Юхан
3:1
59'
 
Такахаси Соя
Ismet Lushaku

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру
Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =4 -13
АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК
Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Эребру: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи Эребру 2:3 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 2:2 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 21 14 5 2 37 - 12 47
2. АИК 21 13 4 4 32 - 16 43
3. Хаммарбю 21 12 5 4 49 - 28 41
4. Мальмё 21 11 8 2 35 - 14 41
5. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
6. Гётеборг 21 10 8 3 33 - 18 38
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эребру 3:1 22 8 4 10 35 - 36 28
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
11. Эстерсунд 22 4 9 9 20 - 35 21
12. Сириус 22 5 4 13 24 - 41 19
13. Кальмар 21 3 9 9 17 - 29 18
14. Фалькенберг 21 3 7 11 18 - 42 16
15. АФК Эскильстуна 1:3 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 21 2 6 13 20 - 34 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Pavle Vagic бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Jake Larsson из команды Эребру забивает с точки!
  • 22'
    Gustav Jarl уходит, Pavle Vagic вместо него
  • 16'
    Микаэль Альмебек уходит, Simon Amin вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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