Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
3:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Берн Арена
АФК Эскильстуна
6' Желтая карточкаKadir Hodzic
1:0
10' ГолБроберг Мартин
2:0
27' ПенальтиJake Larsson
2:1
45' ГолPavle Vagic
3:1
52' ГолБертильссон Юхан
12
Jake
Larsson
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
13 Rodin Deprem
-
-
21 Simon Amin
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Такахаси СояЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
6'
10'
1:0
27'
2:0
45'
2:1
52'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру
Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =4 -13АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК
Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Эребру: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|21
|14
|5
|2
|37 - 12
|47
|2.
|АИК
|21
|13
|4
|4
|32 - 16
|43
|3.
|Хаммарбю
|21
|12
|5
|4
|49 - 28
|41
|4.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|35 - 14
|41
|5.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|6.
|Гётеборг
|21
|10
|8
|3
|33 - 18
|38
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эребру
|3:1
|22
|8
|4
|10
|35 - 36
|28
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|11.
|Эстерсунд
|22
|4
|9
|9
|20 - 35
|21
|12.
|Сириус
|22
|5
|4
|13
|24 - 41
|19
|13.
|Кальмар
|21
|3
|9
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Фалькенберг
|21
|3
|7
|11
|18 - 42
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|1:3
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|2
|6
|13
|20 - 34
|12
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