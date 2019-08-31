Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Хиеталахти
ХИФК
13' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
30' Желтая карточкаМянтюля Теро
0:1
37' ПенальтиЛуис Энрике
1:1
45' ГолЛяхде Юхо
45' Желтая карточкаЛуис Энрике
23
Samba
Sillah
25
Momodou
Sarr
24
Мянтюля
Теро
28
Jabar
Sharza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Samba SillahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Sund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
30'
37'
0:1
45'
1:1
45'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +1 =8 -11КуПС 5:0 ВПС ВПС 2:1 Мариехамн РоПС 2:1 ВПС ВПС 2:3 Хонка
ХИФК Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ
Последние игры между собой
ВПС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
ХИФК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|0:0
|22
|11
|8
|3
|29 - 17
|41
|2.
|Интер Турку
|0:0
|22
|12
|4
|6
|38 - 25
|40
|3.
|КуПС
|22
|11
|7
|4
|39 - 23
|40
|4.
|Хонка
|22
|10
|4
|8
|31 - 27
|34
|5.
|ХИК
|21
|8
|9
|4
|26 - 20
|33
|6.
|Мариехамн
|21
|8
|4
|9
|28 - 23
|28
|7.
|Лахти
|21
|7
|7
|7
|21 - 28
|28
|8.
|СЯК Сейнайоки
|22
|7
|7
|8
|17 - 23
|28
|9.
|ХИФК
|1:1
|22
|6
|9
|7
|24 - 27
|27
|10.
|РоПС
|21
|6
|5
|10
|17 - 23
|23
|11.
|Коккола ПВ
|22
|4
|4
|14
|19 - 39
|16
|12.
|ВПС
|1:1
|22
|1
|10
|11
|20 - 34
|13
Загрузка...