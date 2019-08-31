Финляндия: Вейккауслига 2019

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ВПС
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
ХИФК
0'
13' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
30' Желтая карточка
Мянтюля Теро
0:1
37' Пенальти
Луис Энрике
1:1
45' Гол
Ляхде Юхо
45' Желтая карточка
Луис Энрике
60'
1
Компалла
Мартин
20
Хольмгрен
Хампус
14
Jonas
Hakkinen
2
Лахти
Тими
4
Энгстрем
Йеспер
23
Samba
Sillah
6
Воутилайнен
Джерри
9
Ляхде
Юхо
8
Страндваль
Себастьян
11
Alain
Ebwelle
25
Momodou
Sarr
12
Daniel
Kolar
I
15
Macario
Hing-Glover
34
Tuukka
Andberg
24
Мянтюля
Теро
6
Riku
Selander
7
Маттссон
Йоэль
8
Jukka
Halme
17
Jani
Baeckman
28
Jabar
Sharza
9
Луис
Энрике
27
Тукиайнен
Сакари
ВПС
ХИФК

Ход матча

13'
Страндваль Себастьян
 
30'
 
Мянтюля Теро
37'
0:1
Луис Энрике
45'
Ляхде Юхо
(Хольмгрен Хампус)
1:1
45'
 
Луис Энрике
46'
Моррис Рикардо
Samba Sillah
 

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +1 =8 -11
КуПС 5:0 ВПС ВПС 2:1 Мариехамн РоПС 2:1 ВПС ВПС 2:3 Хонка
ХИК 1:1 ВПС ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ
ХИФК Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ
КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти

Последние игры между собой

ВПС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
ХИФК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
ХИФК 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:3 ВПС Вейккауслига ХИФК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 0:0 22 11 8 3 29 - 17 41
2. Интер Турку 0:0 22 12 4 6 38 - 25 40
3. КуПС 22 11 7 4 39 - 23 40
4. Хонка 22 10 4 8 31 - 27 34
5. ХИК 21 8 9 4 26 - 20 33
6. Мариехамн 21 8 4 9 28 - 23 28
7. Лахти 21 7 7 7 21 - 28 28
8. СЯК Сейнайоки 22 7 7 8 17 - 23 28
9. ХИФК 1:1 22 6 9 7 24 - 27 27
10. РоПС 21 6 5 10 17 - 23 23
11. Коккола ПВ 22 4 4 14 19 - 39 16
12. ВПС 1:1 22 1 10 11 20 - 34 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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