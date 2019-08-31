США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Ред Булл Арена
Колорадо Рэпидс
12' Желтая карточкаПрайс Джек
0:1
14' ГолЛьюис Джонатан
42' Желтая карточкаЛоуренс Кемар
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
20
Симс
Джошуа
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
26
Cole
Bassett
13
Samuel
Vines
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симс ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
-
74 Tom Barlow
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
-
13 Samuel VinesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
12'
14'
0:1
42'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:5 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|28
|15
|4
|9
|46 - 30
|49
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|29
|12
|5
|12
|47 - 43
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 46
|39
|7.
|Торонто
|0:0
|28
|10
|8
|10
|43 - 44
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|30
|11
|5
|14
|42 - 53
|38
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|30
|8
|10
|12
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|30
|8
|7
|15
|32 - 43
|31
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|28
|8
|6
|14
|44 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|6
|9
|14
|29 - 50
|27
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