США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
12' Желтая карточка
Прайс Джек
0:1
14' Гол
Льюис Джонатан
42' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
45'
31
Luis
Robles
II
91
Rece
Buckmaster
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
92
Лоуренс
Кемар
27
Davis
Sean
II
90
Ржатковски
Марк
20
Симс
Джошуа
10
Alejandro
Romero
I
77
Ройер
Даниэль
99
Бредли
Райт-Филлипс
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
5
Смит
Томми
4
Уилсон
Дэнни
19
Прайс
Джек
22
Sebastian
Anderson
28
Николсон
Сэм
26
Cole
Bassett
13
Samuel
Vines
7
Рубио
Диего
11
Льюис
Джонатан
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-1-4-2

Ход матча

12'
 
Прайс Джек
14'
0:1
Льюис Джонатан
42'
Лоуренс Кемар
 

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:5 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 0:0 28 15 4 9 46 - 30 49
2. Филадельфия Юнион 0:0 29 14 7 8 51 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 29 12 5 12 47 - 43 41
5. Ди Си Юнайтед 0:0 30 10 10 10 36 - 38 40
6. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 10 9 9 40 - 46 39
7. Торонто 0:0 28 10 8 10 43 - 44 38
8. Монреаль Импакт 0:0 30 11 5 14 42 - 53 38
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 0:0 30 8 10 12 43 - 42 34
11. Коламбус Кру 0:0 30 8 7 15 32 - 43 31
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 1:0 28 8 6 14 44 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 29 6 9 14 29 - 50 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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