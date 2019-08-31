США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Eric Daian Remedi
16'
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
4
Маккензи
Марк
27
Kai
Wagner
35
Монтейро
Гамиро
6
Медунянин
Харис
9
Пико
Фабрис
10
Фабиан
Марко
22
Brenden
Aaronson
23
Пржибылко
Каспер
1
Гузан
Брэд
18
Джефф
Ларентоуикз
12
Miles
Robinson
11
Eric
Daian
Remedi
24
Julian
Gressel
16
Хайндмен
Эмерсон
6
Нэйджби
Дарлингтон
5
Пирес
Леандро
10
Мартинес
Гонсало
7
Мартинес
Хосеф
28
Перейра
Дион
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-4-3

Ход матча

12'
 
Eric Daian Remedi

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 0:0 28 15 4 9 46 - 30 49
2. Филадельфия Юнион 0:0 29 14 7 8 51 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 29 12 5 12 47 - 43 41
5. Ди Си Юнайтед 0:0 30 10 10 10 36 - 38 40
6. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 10 9 9 40 - 46 39
7. Торонто 0:0 28 10 8 10 43 - 44 38
8. Монреаль Импакт 0:0 30 11 5 14 42 - 53 38
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 0:0 30 8 10 12 43 - 42 34
11. Коламбус Кру 0:0 30 8 7 15 32 - 43 31
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 1:0 28 8 6 14 44 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 29 6 9 14 29 - 50 27
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Eric Daian Remedi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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