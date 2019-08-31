США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Talen Energy Stadium
Атланта Юнайтед
12' Желтая карточкаEric Daian Remedi
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
10
Фабиан
Марко
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
-
16 R. J. AllenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Перейра ДионНападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|28
|15
|4
|9
|46 - 30
|49
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|29
|12
|5
|12
|47 - 43
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 46
|39
|7.
|Торонто
|0:0
|28
|10
|8
|10
|43 - 44
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|30
|11
|5
|14
|42 - 53
|38
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|30
|8
|10
|12
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|30
|8
|7
|15
|32 - 43
|31
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|28
|8
|6
|14
|44 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|6
|9
|14
|29 - 50
|27
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