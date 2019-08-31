США: МЛС 2019

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Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Торонто
0' 16'
17
Агудело
Хуан
7
Gustavo
Bou
22
Richie
Laryea
96
Ауро
Альваро
10
Посуэло
Алехандро
8
Дельгадо
Марко
Нью-Инглэнд Революшн
  • Основной состав
  • Полузащитник
  • Нападающий
  •   Главный тренер: Брюс Арена
Торонто

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС
Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 0:0 28 15 4 9 46 - 30 49
2. Филадельфия Юнион 0:0 29 14 7 8 51 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 29 12 5 12 47 - 43 41
5. Ди Си Юнайтед 0:0 30 10 10 10 36 - 38 40
6. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 10 9 9 40 - 46 39
7. Торонто 0:0 28 10 8 10 43 - 44 38
8. Монреаль Импакт 0:0 30 11 5 14 42 - 53 38
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 0:0 30 8 10 12 43 - 42 34
11. Коламбус Кру 0:0 30 8 7 15 32 - 43 31
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 1:0 28 8 6 14 44 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 29 6 9 14 29 - 50 27
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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