США: МЛС 2019
Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Джилетт
Торонто
17
Агудело
Хуан
96
Ауро
Альваро
- Основной состав
-
17 Агудело ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|28
|15
|4
|9
|46 - 30
|49
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|29
|12
|5
|12
|47 - 43
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 46
|39
|7.
|Торонто
|0:0
|28
|10
|8
|10
|43 - 44
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|30
|11
|5
|14
|42 - 53
|38
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|30
|8
|10
|12
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|30
|8
|7
|15
|32 - 43
|31
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|28
|8
|6
|14
|44 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|6
|9
|14
|29 - 50
|27
Загрузка...