США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Сапуто
Ди Си Юнайтед
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
14
Камара
Ола
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
13 Ken Krolicki
-
28 Shamit Shome
-
17 Ballou Tabla
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =2 -11Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт
Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =6 -10Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|28
|15
|4
|9
|46 - 30
|49
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|29
|12
|5
|12
|47 - 43
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 46
|39
|7.
|Торонто
|0:0
|28
|10
|8
|10
|43 - 44
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|30
|11
|5
|14
|42 - 53
|38
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|30
|8
|10
|12
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|30
|8
|7
|15
|32 - 43
|31
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|28
|8
|6
|14
|44 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|6
|9
|14
|29 - 50
|27
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