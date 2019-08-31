США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0' 16'
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
3
Ловитц
Дэниел
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
9
Кркич
Боян
21
Лаппалайнен
Ласси
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
24
Хемид
Билл
4
Каноуз
Расселл
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
18
Фелипе
Мартинс
5
Морено
Хуниор
8
Сегура
Улисес
7
Арриола
Пол
11
Lucas
Rodriguez
III
14
Камара
Ола
Монреаль Импакт
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт
Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 0:0 28 15 4 9 46 - 30 49
2. Филадельфия Юнион 0:0 29 14 7 8 51 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 29 12 5 12 47 - 43 41
5. Ди Си Юнайтед 0:0 30 10 10 10 36 - 38 40
6. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 10 9 9 40 - 46 39
7. Торонто 0:0 28 10 8 10 43 - 44 38
8. Монреаль Импакт 0:0 30 11 5 14 42 - 53 38
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 0:0 30 8 10 12 43 - 42 34
11. Коламбус Кру 0:0 30 8 7 15 32 - 43 31
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 1:0 28 8 6 14 44 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 29 6 9 14 29 - 50 27
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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