США: МЛС 2019

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Даллас
 
Позже

Стадион:
Цинциннати
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
18
Сервания
Брандон
8
Акоста
Бриан
27
Jesus
Ferreira
21
Michael
Barrios
13
Ондрашек
Зденек
14
Dominique
Badji
22
Тытонь
Пшемыслав
32
Хойт
Джастин
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
4
Greg
Garza
6
Бертоне
Леонардо
15
Крус
Аллан
8
Victor
Ulloa
45
Ледесма
Эммануэль
31
Kekuta
Manneh
7
Лама
Ролан
Даллас
4-3-3
Цинциннати
4-3-3

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед
Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 0:0 28 15 4 9 46 - 30 49
2. Филадельфия Юнион 0:0 29 14 7 8 51 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 29 12 5 12 47 - 43 41
5. Ди Си Юнайтед 0:0 30 10 10 10 36 - 38 40
6. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 10 9 9 40 - 46 39
7. Торонто 0:0 28 10 8 10 43 - 44 38
8. Монреаль Импакт 0:0 30 11 5 14 42 - 53 38
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 0:0 30 8 10 12 43 - 42 34
11. Коламбус Кру 0:0 30 8 7 15 32 - 43 31
12. Цинциннати 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
5. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Даллас 28 11 7 10 44 - 37 40
8. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 27 9 4 14 38 - 48 31
11. Колорадо Рэпидс 1:0 28 8 6 14 44 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 29 6 9 14 29 - 50 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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