США: МЛС 2019
Даллас
Позже
Стадион: Тойота
Цинциннати
24
Хеджес
Мэтт
32
Хойт
Джастин
15
Крус
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ricardo Pepi
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Эйлаш ФатейЗащитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
16 Этьенн ДерикНападающий
-
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед
Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|28
|15
|4
|9
|46 - 30
|49
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|29
|12
|5
|12
|47 - 43
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 46
|39
|7.
|Торонто
|0:0
|28
|10
|8
|10
|43 - 44
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|30
|11
|5
|14
|42 - 53
|38
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|30
|8
|10
|12
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|30
|8
|7
|15
|32 - 43
|31
|12.
|Цинциннати
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|5.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Даллас
|28
|11
|7
|10
|44 - 37
|40
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|9
|4
|14
|38 - 48
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|28
|8
|6
|14
|44 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|6
|9
|14
|29 - 50
|27
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