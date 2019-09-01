США: МЛС 2019
Ванкувер Уайткэпс
0:2
Перерыв
Стадион: Би-Си Плэйс
Нью-Йорк Сити
0:1
10' ГолЭбер Араужо
0:2
26' ГолМаккей-Стивен Гари
45' Желтая карточкаХван Ин-Беом
16
Крепо
Максим
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
46 Brett LevisЗащитник
-
23 Саттер СкоттЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ласс БангураПолузащитник
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
- Нападающий
-
80 Justin Haak
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
10'
26'
45'
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|27
|14
|8
|5
|50 - 33
|50
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|10
|9
|9
|41 - 47
|39
|7.
|Торонто
|28
|10
|8
|10
|44 - 45
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|29
|9
|7
|13
|35 - 37
|34
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|28
|5
|3
|20
|28 - 67
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|28
|13
|5
|10
|46 - 43
|44
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|28
|13
|4
|11
|40 - 35
|43
|5.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|7.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|8.
|Портленд Тимберс
|1:0
|27
|12
|4
|11
|43 - 40
|40
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|10
|7
|11
|41 - 45
|37
|10.
|Хьюстон Динамо
|28
|9
|4
|15
|38 - 49
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|6
|14
|45 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|30
|6
|9
|15
|29 - 52
|27
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