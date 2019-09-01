США: МЛС 2019

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Ванкувер Уайткэпс
0:2
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
10' Гол
Эбер Араужо
0:2
26' Гол
Маккей-Стивен Гари
45' Желтая карточка
Хван Ин-Беом
16
Крепо
Максим
28
Jakob
Nerwinski
15
Роуз
Энди
2
Хенри
Донил
53
Аднан
Али
4
Хван
Ин-Беом
6
Эрисе
Йон
31
Тейберт
Расселл
29
Рейна
Йорди
12
Монтеро
Фреди
87
Рикеттс
Тосайн
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
2
Ben
Sweat
28
Митрицэ
Александру
55
Паркс
Китон
15
Tony
Rocha
10
Моралес
Максимильяно
9
Эбер
Араужо
11
Valentin
Castellanos
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Нью-Йорк Сити
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Эбер Араужо
(Митрицэ Александру)
16'
Саттер Скотт
Jakob Nerwinski
 
21'
 
Маккей-Стивен Гари
Эбер Араужо
26'
0:2
Маккей-Стивен Гари
45'
Хван Ин-Беом
 

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
2. Нью-Йорк Сити 2:0 27 14 8 5 50 - 33 50
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
5. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
6. Нью-Инглэнд Революшн 28 10 9 9 41 - 47 39
7. Торонто 28 10 8 10 44 - 45 38
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 0:1 29 9 7 13 35 - 37 34
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 28 5 3 20 28 - 67 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 28 13 5 10 46 - 43 44
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Реал Солт-Лейк 0:1 28 13 4 11 40 - 35 43
5. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
6. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
7. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
8. Портленд Тимберс 1:0 27 12 4 11 43 - 40 40
9. Спортинг Канзас-Сити 28 10 7 11 41 - 45 37
10. Хьюстон Динамо 28 9 4 15 38 - 49 31
11. Колорадо Рэпидс 28 8 6 14 45 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 0:2 30 6 9 15 29 - 52 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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