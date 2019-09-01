США: МЛС 2019

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Портленд Тимберс
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
16' Гол
Валери Диего
26'
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
25
Туилома
Билл
5
Дильна
Клод
4
Вильяфана
Хорхе
14
Флорес
Андрес
II
21
Diego
Chara
17
Jeremy
Ebobisse
8
Валери
Диего
10
Бланко
Себастьян
7
Фернандес
Брайан
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
6
Kelyn
Rowe
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
17
Corey
Baird
8
Крейлах
Дамир
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

16'
Валери Диего
(Флорес Андрес II)
1:0

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС
Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
2. Нью-Йорк Сити 2:0 27 14 8 5 50 - 33 50
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
5. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
6. Нью-Инглэнд Революшн 28 10 9 9 41 - 47 39
7. Торонто 28 10 8 10 44 - 45 38
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 0:1 29 9 7 13 35 - 37 34
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 28 5 3 20 28 - 67 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 19 5 3 74 - 28 62
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 28 13 5 10 46 - 43 44
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Реал Солт-Лейк 0:1 28 13 4 11 40 - 35 43
5. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
6. Лос-Анджелес Гэлакси 27 13 3 11 38 - 41 42
7. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
8. Портленд Тимберс 1:0 27 12 4 11 43 - 40 40
9. Спортинг Канзас-Сити 28 10 7 11 41 - 45 37
10. Хьюстон Динамо 28 9 4 15 38 - 49 31
11. Колорадо Рэпидс 28 8 6 14 45 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 0:2 30 6 9 15 29 - 52 27
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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