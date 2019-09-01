США: МЛС 2019
Портленд Тимберс
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Провиденс
Реал Солт-Лейк
1:0
16' ГолВалери Диего
12
Steve
Clark
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
20 Erik Holt
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
16'
1:0
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|27
|14
|8
|5
|50 - 33
|50
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|10
|9
|9
|41 - 47
|39
|7.
|Торонто
|28
|10
|8
|10
|44 - 45
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|29
|9
|7
|13
|35 - 37
|34
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|28
|5
|3
|20
|28 - 67
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|19
|5
|3
|74 - 28
|62
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|28
|13
|5
|10
|46 - 43
|44
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|28
|13
|4
|11
|40 - 35
|43
|5.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|13
|3
|11
|38 - 41
|42
|7.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|8.
|Портленд Тимберс
|1:0
|27
|12
|4
|11
|43 - 40
|40
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|10
|7
|11
|41 - 45
|37
|10.
|Хьюстон Динамо
|28
|9
|4
|15
|38 - 49
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|6
|14
|45 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|30
|6
|9
|15
|29 - 52
|27
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