Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3580
Гётеборг
0'
0:1
38' Гол
Хараишвили Георгий
0:2
49' Гол
Айеш Хосам
67' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
90'+5
20
Нильссон
Давид
19
Pol
Moreno
5
Eric
Bjoerkander
16
Carlos
Moros
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
23
Ольссон
Деннис
21
Блумберг
Юхан
9
Marc
Mas
18
Берг
Оливер
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
7
Эрикссон
Себастьян
I
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
9
Robin
Soeder
22
Хараишвили
Георгий
Сундсвалль
3-4-3
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

38'
0:1
Хараишвили Георгий
(Сана Тобиас)
49'
0:2
Айеш Хосам
(Сана Тобиас)
58'
Omar Eddahri
Pol Moreno
 
58'
Pol Roige
Marc Mas
 
67'
Juanjo Ciercoles
 
68'
 
Вибе Лассе
Сана Тобиас
81'
Peter Wilson II
Берг Оливер
 
88'
 
Sargon Abraham
Robin Soeder
88'
 
Adil Titi
Хараишвили Георгий

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 18 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Гётеборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 0:4 Гётеборг Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Гётеборг 3:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:2 Сундсвалль Кубок Швеции Сундсвалль 3:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:5 Гётеборг Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 Гётеборг Шведский кубок Гётеборг 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
2. АИК 22 14 4 4 33 - 16 46
3. Мальмё 22 12 8 2 40 - 14 44
4. Хаммарбю 21 12 5 4 49 - 28 41
5. Гётеборг 22 11 8 3 35 - 18 41
6. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эребру 22 8 4 10 35 - 36 28
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
11. Эстерсунд 22 4 9 9 20 - 35 21
12. Сириус 22 5 4 13 24 - 41 19
13. Кальмар 22 3 9 10 17 - 34 18
14. Фалькенберг 21 3 7 11 18 - 42 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 22 2 6 14 20 - 36 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...