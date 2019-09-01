Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:2
Конец матча
Стадион: NP3 Arena Зрители: 3580
Гётеборг
0:1
38' ГолХараишвили Георгий
0:2
49' ГолАйеш Хосам
67' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
19
Pol
Moreno
16
Carlos
Moros
9
Marc
Mas
18
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Marc MasНападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
-
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
38'
49'
0:2
67'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
18 Удары в створ 5
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =5 -13Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =8 -1Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Сундсвалль 0:4 Гётеборг Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Гётеборг 3:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:2 Сундсвалль Кубок Швеции Сундсвалль 3:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:5 Гётеборг Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 Гётеборг Шведский кубок Гётеборг 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|2.
|АИК
|22
|14
|4
|4
|33 - 16
|46
|3.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|40 - 14
|44
|4.
|Хаммарбю
|21
|12
|5
|4
|49 - 28
|41
|5.
|Гётеборг
|22
|11
|8
|3
|35 - 18
|41
|6.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|35 - 36
|28
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|11.
|Эстерсунд
|22
|4
|9
|9
|20 - 35
|21
|12.
|Сириус
|22
|5
|4
|13
|24 - 41
|19
|13.
|Кальмар
|22
|3
|9
|10
|17 - 34
|18
|14.
|Фалькенберг
|21
|3
|7
|11
|18 - 42
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|22
|2
|6
|14
|20 - 36
|12
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