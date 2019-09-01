Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
1:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена Зрители: 45367
Юргорден
22' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
1:0
23' ПенальтиЛарссон Себастьян
51' Желтая карточкаЭлюнусси Тарик
78' Желтая карточкаАду Энох
90' Желтая карточкаКуйович Эмир
90' Красная карточкаАду Энох
90' Желтая карточкаБауи Набиль
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
23'
51'
78'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 12
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
25 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =4 -6АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =4 -2Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус
Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|2.
|АИК
|22
|14
|4
|4
|33 - 16
|46
|3.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|40 - 14
|44
|4.
|Хаммарбю
|21
|12
|5
|4
|49 - 28
|41
|5.
|Гётеборг
|22
|11
|8
|3
|35 - 18
|41
|6.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|35 - 36
|28
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|11.
|Эстерсунд
|22
|4
|9
|9
|20 - 35
|21
|12.
|Сириус
|22
|5
|4
|13
|24 - 41
|19
|13.
|Кальмар
|22
|3
|9
|10
|17 - 34
|18
|14.
|Фалькенберг
|21
|3
|7
|11
|18 - 42
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|22
|2
|6
|14
|20 - 36
|12
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