Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 45367
Юргорден
0'
22' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
1:0
23' Пенальти
Ларссон Себастьян
51' Желтая карточка
Элюнусси Тарик
78' Желтая карточка
Аду Энох
90' Желтая карточка
Куйович Эмир
90' Красная карточка
Аду Энох
90' Желтая карточка
Бауи Набиль
90'+8
34
Линнер
Оскар
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
15
Лундстрём
Роберт
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
9
Линдквист
Расмус
30
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
АИК
3-5-2
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Даниэльссон Маркус
23'
Ларссон Себастьян
1:0
51'
Элюнусси Тарик
 
62'
Салетрос Антон
Ларссон Себастьян
 
62'
Бауи Набиль
Сигторссон Колбейнн
 
64'
 
Айдаревич Астрит
Радетинац Харис
71'
Рашиди Херади
Лундстрём Роберт
 
75'
 
Куйович Эмир
Mohamed Turay
78'
Аду Энох
 
90'
 
Чилуфя Эдвард
Ринг Джонатан
90'
 
Куйович Эмир
90'
Аду Энох
 
90'
Бауи Набиль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 12
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 25 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар
АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус
Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Юргорден 0:2 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:2 Юргорден Кубок
АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Юргорден Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
2. АИК 22 14 4 4 33 - 16 46
3. Мальмё 22 12 8 2 40 - 14 44
4. Хаммарбю 21 12 5 4 49 - 28 41
5. Гётеборг 22 11 8 3 35 - 18 41
6. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эребру 22 8 4 10 35 - 36 28
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
11. Эстерсунд 22 4 9 9 20 - 35 21
12. Сириус 22 5 4 13 24 - 41 19
13. Кальмар 22 3 9 10 17 - 34 18
14. Фалькенберг 21 3 7 11 18 - 42 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 22 2 6 14 20 - 36 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ларссон Себастьян из команды АИК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    22'
    Даниэльссон Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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