Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
4:1
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 2452
Фалькенберг
1:0
21' ГолПаулиньо II
2:0
28' ГолDaleho Irandust
2:1
32' ГолПогребняк Кирилл
68' Желтая карточкаПогребняк Кирилл
76' Желтая карточкаКристоффер Карлссон
3:1
86' ГолKwame Kizito
4:1
90' ГолПаулиньо II
22
Тойвио
Йоона
10
Паулиньо
II
33
Юза
Тибор
20
Чибуйке
Джон
24
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ali Youssef
-
16 Kwame Kizito
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
21'
1:0
28'
2:0
32'
2:1
68'
86'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё
Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|2.
|АИК
|22
|14
|4
|4
|33 - 16
|46
|3.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|40 - 14
|44
|4.
|Хеккен
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|43
|5.
|Хаммарбю
|22
|12
|5
|5
|49 - 30
|41
|6.
|Гётеборг
|22
|11
|8
|3
|35 - 18
|41
|7.
|Норрчёпинг
|22
|11
|7
|4
|37 - 19
|40
|8.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|35 - 36
|28
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|11.
|Эстерсунд
|22
|4
|9
|9
|20 - 35
|21
|12.
|Сириус
|22
|5
|4
|13
|24 - 41
|19
|13.
|Кальмар
|22
|3
|9
|10
|17 - 34
|18
|14.
|Фалькенберг
|22
|3
|7
|12
|19 - 46
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|22
|2
|6
|14
|20 - 36
|12
Загрузка...