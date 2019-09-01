Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2452
Фалькенберг
0'
1:0
21' Гол
Паулиньо II
2:0
28' Гол
Daleho Irandust
2:1
32' Гол
Погребняк Кирилл
68' Желтая карточка
Погребняк Кирилл
76' Желтая карточка
Кристоффер Карлссон
3:1
86' Гол
Kwame Kizito
4:1
90' Гол
Паулиньо II
90'+5
1
Келльквист
Кристоффер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
9
Нильссон
Хокан
10
Паулиньо
II
16
Hampus
Nilsson
33
Юза
Тибор
14
Карлссон
Пер
I
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
20
Чибуйке
Джон
24
Веде
Антон
9
Nsima
Peter
15
Погребняк
Кирилл
Хеккен
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

21'
Паулиньо II
(Тойвио Йоона)
1:0
28'
Daleho Irandust
(Фрайберг Эрик)
2:0
32'
2:1
Погребняк Кирилл
(Чибуйке Джон)
61'
Kwame Kizito
Нильссон Хокан
 
68'
 
Погребняк Кирилл
69'
 
Robin Oestlind
Чибуйке Джон
76'
 
Кристоффер Карлссон
82'
 
Mahmut Ozen
Nsima Peter
86'
Kwame Kizito
3:1
86'
Oskar Sverrisson
Ясин Ахмед
 
87'
Люндберг Виктор
Godswill Ekpolo
 
90'
Паулиньо II
(Oskar Sverrisson)
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё
Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Фалькенберг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 7:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:4 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
2. АИК 22 14 4 4 33 - 16 46
3. Мальмё 22 12 8 2 40 - 14 44
4. Хеккен 22 13 4 5 37 - 18 43
5. Хаммарбю 22 12 5 5 49 - 30 41
6. Гётеборг 22 11 8 3 35 - 18 41
7. Норрчёпинг 22 11 7 4 37 - 19 40
8. Эребру 22 8 4 10 35 - 36 28
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
11. Эстерсунд 22 4 9 9 20 - 35 21
12. Сириус 22 5 4 13 24 - 41 19
13. Кальмар 22 3 9 10 17 - 34 18
14. Фалькенберг 22 3 7 12 19 - 46 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 22 2 6 14 20 - 36 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Погребняк Кирилл бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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