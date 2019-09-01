Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ХИК
2:2
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
1:0
4' Гол
Риски Рику
1:1
24' Гол
Муйнонен Эту
38' Желтая карточка
Зенели Эрфан
45' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
57' Желтая карточка
Тойвомяки Ханри
1:2
58' Гол
Лингман Лукас
63' Желтая карточка
Mohamed Sissoko I
65' Желтая карточка
Обилор Файтх
2:2
73' Гол
Вертайнен Ээту
85' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
90'+5
88
Рудаков
Максим
3
Тойвомяки
Ханри
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
9
Риски
Рику
15
William
Parra
21
Форселль
Петтери
14
Дальстрем
Себастьян
80
Зенели
Эрфан
19
Вяйринен
Тим
25
Регеро
Антонио
6
Atte
Sihvonen
4
Беобиде
Хагоба
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
20
Juho
Hyvaerinen
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
34
Када
Тарик
11
Кокко
Александр
7
Рахими
Юнесс
ХИК
РоПС

Ход матча

4'
Риски Рику
(Зенели Эрфан)
1:0
24'
1:1
Муйнонен Эту
38'
Зенели Эрфан
 
45'
Дальстрем Себастьян
 
46'
Вяянянен Сантери
William Parra
 
57'
Тойвомяки Ханри
 
58'
1:2
Лингман Лукас
60'
Вертайнен Ээту
Вяйринен Тим
 
63'
 
Mohamed Sissoko I
65'
Обилор Файтх
 
68'
 
Matias Tamminen
Кокко Александр
73'
Вертайнен Ээту
2:2
74'
 
Агналдо Жуниор
Када Тарик
83'
Менса Эванс
Тойвомяки Ханри
 
85'
Вяянянен Сантери
 
90'
 
Henrik Oelander
Рахими Юнесс

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +8 =9 -3
ХИК 1:3 Хельсингёр Фрем 1:4 ХИК Хонка 0:1 ХИК ХИК 2:0 Скоусховед
Коккола ПВ 2:1 ХИК Брёнсхёй 2:2 ХИК ХИК 2:2 Рига ХИК 4:0 Лахти ХИК 1:1 Б-93 Джегерсборг 1:2 ХИК Рига 1:1 ХИК ХИК 1:1 Аварта ХИК 2:1 Црвена Звезда ХИК 1:1 ВПС Црвена Звезда 2:0 ХИК Ильвес 1:1 ХИК Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн ХИФК 0:2 ХИК ХИК 1:1 КуПС
РоПС Последние 20 матчей: +5 =4 -11
РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС
РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС

Последние игры между собой

ХИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
РоПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 РоПС Вейккауслига ХИК 2:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига
ХИК 2:3 РоПС Вейккауслига ХИК 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Интер Турку 22 13 3 6 39 - 25 42
2. КуПС 22 11 7 4 39 - 23 40
3. Ильвес 22 11 7 4 29 - 18 40
4. Хонка 22 10 4 8 31 - 27 34
5. ХИК 22 8 10 4 28 - 22 34
6. Мариехамн 22 9 4 9 29 - 23 31
7. СЯК Сейнайоки 22 7 7 8 17 - 23 28
8. Лахти 22 7 7 8 21 - 29 28
9. ХИФК 22 6 8 8 25 - 29 26
10. РоПС 22 6 6 10 19 - 25 24
11. Коккола ПВ 22 4 4 14 19 - 39 16
12. ВПС 22 2 9 11 22 - 35 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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