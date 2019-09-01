Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИК
2:2
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
РоПС
1:0
4' ГолРиски Рику
1:1
24' ГолМуйнонен Эту
38' Желтая карточкаЗенели Эрфан
45' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
57' Желтая карточкаТойвомяки Ханри
1:2
58' ГолЛингман Лукас
63' Желтая карточкаMohamed Sissoko I
65' Желтая карточкаОбилор Файтх
2:2
73' ГолВертайнен Ээту
85' Желтая карточкаВяянянен Сантери
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
80
Зенели
Эрфан
19
Вяйринен
Тим
14
Муйнонен
Эту
34
Када
Тарик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Зенели ЭрфанПолузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Victor LuizЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Sekou CamaraНападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Када ТарикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
Ход матча
4'
1:0
24'
1:1
38'
57'
58'
1:2
65'
73'
2:2
85'
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +8 =9 -3ХИК 1:3 Хельсингёр Фрем 1:4 ХИК Хонка 0:1 ХИК ХИК 2:0 Скоусховед
РоПС Последние 20 матчей: +5 =4 -11РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС
Последние игры между собой
ХИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ХИК 2:3 РоПС Вейккауслига ХИК 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|2.
|КуПС
|22
|11
|7
|4
|39 - 23
|40
|3.
|Ильвес
|22
|11
|7
|4
|29 - 18
|40
|4.
|Хонка
|22
|10
|4
|8
|31 - 27
|34
|5.
|ХИК
|22
|8
|10
|4
|28 - 22
|34
|6.
|Мариехамн
|22
|9
|4
|9
|29 - 23
|31
|7.
|СЯК Сейнайоки
|22
|7
|7
|8
|17 - 23
|28
|8.
|Лахти
|22
|7
|7
|8
|21 - 29
|28
|9.
|ХИФК
|22
|6
|8
|8
|25 - 29
|26
|10.
|РоПС
|22
|6
|6
|10
|19 - 25
|24
|11.
|Коккола ПВ
|22
|4
|4
|14
|19 - 39
|16
|12.
|ВПС
|22
|2
|9
|11
|22 - 35
|15
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