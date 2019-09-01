Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
4:0
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 3880
Ерв
27' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
45' Желтая карточкаВихманн Матиас
1:0
51' ГолАгдестейн Торбьерн
2:0
53' ГолАгдестейн Торбьерн
3:0
77' ГолТрандарсон Арон-Элис
4:0
82' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
45'
51'
82'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +18 =1 -1Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен
Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн
Ерв Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|21
|18
|2
|1
|49 - 17
|56
|2.
|Старт
|21
|14
|3
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|21
|10
|6
|5
|47 - 33
|36
|5.
|Рёуфосс
|21
|11
|1
|9
|37 - 39
|34
|6.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|7.
|Конгсвингер
|21
|10
|3
|8
|25 - 24
|33
|8.
|Нест-Сотра
|21
|8
|6
|7
|30 - 24
|30
|9.
|Ерв
|21
|6
|8
|7
|30 - 37
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|13.
|Нутодден
|21
|5
|3
|13
|26 - 38
|18
|14.
|Стрёммен
|21
|3
|8
|10
|22 - 36
|17
|15.
|Скейд
|21
|3
|7
|11
|22 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|21
|2
|2
|17
|27 - 62
|8
Загрузка...