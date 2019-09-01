Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Олесунн
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3880
Ерв
0'
27' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
45' Желтая карточка
Вихманн Матиас
1:0
51' Гол
Агдестейн Торбьерн
2:0
53' Гол
Агдестейн Торбьерн
3:0
77' Гол
Трандарсон Арон-Элис
4:0
82' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
90'+4
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
20
Oeystein
Oevretveit
3
Bjoernar
Hove
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
98
Michael
Baidoo
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
22
Alexander
Dang
96
Anthony
Okachi
Олесунн
3-5-2
Ерв
3-5-2

Ход матча

11'
 
Ole Marius Haabestad
Alexander Dang
27'
Трандарсон Арон-Элис
 
45'
 
Вихманн Матиас
51'
Агдестейн Торбьерн
(Оулафссон Давид-Кристьян)
1:0
53'
Агдестейн Торбьерн
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
2:0
59'
 
Luke Ferreira
Anthony Okachi
62'
 
Haakon Suggelia
Вихманн Матиас
64'
Фридьонссон Хольмберт
Pape Habib Gueye
 
77'
Трандарсон Арон-Элис
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
3:0
79'
Erikson Lima
Трандарсон Арон-Элис
 
82'
Niklas Fernando Nygaard Castro
4:0
85'
Фет Сондре
Niklas Fernando Nygaard Castro
 

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен
Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн
Ерв Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам
Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ерв 0:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 1:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:3 Олесунн Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 21 18 2 1 49 - 17 56
2. Старт 21 14 3 4 37 - 21 45
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 21 10 6 5 47 - 33 36
5. Рёуфосс 21 11 1 9 37 - 39 34
6. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
7. Конгсвингер 21 10 3 8 25 - 24 33
8. Нест-Сотра 21 8 6 7 30 - 24 30
9. Ерв 21 6 8 7 30 - 37 26
10. Улленсакер-Киса 21 7 4 10 37 - 37 25
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 21 6 5 10 28 - 34 23
13. Нутодден 21 5 3 13 26 - 38 18
14. Стрёммен 21 3 8 10 22 - 36 17
15. Скейд 21 3 7 11 22 - 34 16
16. Тромсдален 21 2 2 17 27 - 62 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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