Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
0:2
Конец матча
Стадион: Nordre Asen Зрители: 393
Конгсвингер
7' Желтая карточкаHenning Toensberg Andresen
22' Желтая карточкаHassan Mohamed Yousef
0:1
27' ГолAdem Gueven
0:2
61' ГолИбрагим Шуайбу
73' Желтая карточкаChristian Roeer
81' Желтая карточкаKim Eugen Skogsrud
27
Charles
Ezeh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
-
18 Iman Mafi
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
27'
0:1
61'
0:2
73'
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд
Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =2 -8Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс
Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв
Последние игры между собой
Скейд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|20
|17
|2
|1
|45 - 17
|53
|2.
|Старт
|1:0
|21
|14
|3
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Саннефьёрд
|20
|12
|6
|2
|32 - 20
|42
|4.
|КФУМ
|20
|10
|5
|5
|46 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|0:1
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|6.
|Конгсвингер
|2:0
|21
|10
|3
|8
|25 - 24
|33
|7.
|Рёуфосс
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|8.
|Нест-Сотра
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|20
|6
|8
|6
|30 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|20
|7
|3
|10
|35 - 35
|24
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Стрёммен
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|15.
|Скейд
|0:2
|21
|3
|7
|11
|22 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|20
|2
|2
|16
|25 - 57
|8
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