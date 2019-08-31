Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Скейд
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 393
Конгсвингер
0'
7' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
22' Желтая карточка
Hassan Mohamed Yousef
0:1
27' Гол
Adem Gueven
0:2
61' Гол
Ибрагим Шуайбу
73' Желтая карточка
Christian Roeer
81' Желтая карточка
Kim Eugen Skogsrud
90'+5
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
18
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
7
Hassan
Mohamed
Yousef
27
Charles
Ezeh
22
Henning
Toensberg
Andresen
3
Stian
Pettersen
II
11
Будусон
Джонни
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
25
Боянг
Сулайман
27
Н'Гуэмо
Ландри
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
26
Ибрагим
Шуайбу
Скейд
4-3-3
Конгсвингер
4-1-2-1-2

Ход матча

7'
Henning Toensberg Andresen
 
22'
Hassan Mohamed Yousef
 
27'
0:1
Adem Gueven
(Боянг Сулайман)
46'
Mohammed Mahnin
Henning Toensberg Andresen
 
46'
Taofeek Ismaheel
Johannes Andres Nunez Godoy
 
61'
0:2
Ибрагим Шуайбу
(Simon Marklund)
67'
Kim Eugen Skogsrud
Fredrik Tobias Berglie
 
70'
 
Markus Aanesland
Ибрагим Шуайбу
73'
 
Christian Roeer
80'
 
Dong-Wan Gang
Harald Holter
81'
Kim Eugen Skogsrud
 
90'
 
Gyu-Hwan Lee
Adem Gueven

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд
Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс
Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв

Последние игры между собой

Скейд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Конгсвингер 0:2 Скейд Первый дивизион Конгсвингер 0:6 Скейд Товарищеские матчи Скейд 3:4 Конгсвингер Кубок НМ Скейд 1:1 Конгсвингер Адекколига
Конгсвингер 4:0 Скейд Адекколига Конгсвингер 0:0 Скейд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 20 17 2 1 45 - 17 53
2. Старт 1:0 21 14 3 4 37 - 21 45
3. Саннефьёрд 20 12 6 2 32 - 20 42
4. КФУМ 20 10 5 5 46 - 32 35
5. Согндаль 0:1 21 10 3 8 39 - 31 33
6. Конгсвингер 2:0 21 10 3 8 25 - 24 33
7. Рёуфосс 20 10 1 9 35 - 38 31
8. Нест-Сотра 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 20 6 8 6 30 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 20 7 3 10 35 - 35 24
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 20 5 5 10 23 - 32 20
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Стрёммен 20 3 7 10 20 - 34 16
15. Скейд 0:2 21 3 7 11 22 - 34 16
16. Тромсдален 20 2 2 16 25 - 57 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Hassan Mohamed Yusuf получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Henning Toensberg Andresen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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