Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Русенборг
0' 12'
13
Клаессон
Кристоффер
33
Амин
Нури
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
27
Канструп
Пьер
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
8
Леквен
Магнус
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
11
Финне
Бор
9
Джордж
Майрон
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
8
Конрадсен
Андрес
22
Осен
Гьермунд
17
Акинтола
Дэвид
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
Волеренга
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга
Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг
Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Русенборг: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген
Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 1:2 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Волеренга Кубок НМ Русенборг 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген Волеренга 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 20 13 4 3 47 - 21 43
2. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 0:0 20 9 6 5 30 - 24 33
5. Бранн 20 9 5 6 28 - 22 32
6. Кристиансунд 20 8 5 7 26 - 22 29
7. Волеренга 0:0 20 7 6 7 33 - 29 27
8. Викинг 20 7 6 7 31 - 32 27
9. Лиллестрём 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Хёугесунн 20 6 7 7 29 - 25 25
11. Стабек 20 6 5 9 22 - 27 23
12. Тромсё 20 6 4 10 25 - 40 22
13. Мьёндален 20 4 8 8 27 - 37 20
14. Ранхейм 20 5 4 11 23 - 36 19
15. Стрёмсгодсет 20 4 4 12 22 - 39 16
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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