Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Intility Arena
Русенборг
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +9 =5 -6Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга
Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг
Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Русенборг: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 1:2 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Волеренга Кубок НМ Русенборг 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген Волеренга 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|13
|4
|3
|47 - 21
|43
|2.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|0:0
|20
|9
|6
|5
|30 - 24
|33
|5.
|Бранн
|20
|9
|5
|6
|28 - 22
|32
|6.
|Кристиансунд
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Волеренга
|0:0
|20
|7
|6
|7
|33 - 29
|27
|8.
|Викинг
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|9.
|Лиллестрём
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Хёугесунн
|20
|6
|7
|7
|29 - 25
|25
|11.
|Стабек
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|12.
|Тромсё
|20
|6
|4
|10
|25 - 40
|22
|13.
|Мьёндален
|20
|4
|8
|8
|27 - 37
|20
|14.
|Ранхейм
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|20
|4
|4
|12
|22 - 39
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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