Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
3:1
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6118
Будё-Глимт
1:0
11' ГолНордквелле Фредрик
21' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
2:0
22' ГолРууд Эспен
2:1
49' ГолUlrik Saltnes
60' Желтая карточкаPhilip Zinckernagel
68' Желтая карточкаРашани Эльбасан
3:1
81' ГолНордквелле Фредрик
26
Эвьен
Хэкон
22
Свеен
Оле
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
11'
21'
22'
2:0
49'
68'
73'
81'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг
Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|2.
|Мольде
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|19
|8
|5
|6
|25 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|19
|7
|5
|7
|33 - 29
|26
|7.
|Кристиансунд
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|19
|6
|6
|7
|27 - 23
|24
|11.
|Тромсё
|19
|6
|3
|10
|23 - 38
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|19
|2
|9
|8
|20 - 27
|15
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