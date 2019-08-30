Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6118
Будё-Глимт
0'
1:0
11' Гол
Нордквелле Фредрик
21' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
2:0
22' Гол
Рууд Эспен
2:1
49' Гол
Ulrik Saltnes
60' Желтая карточка
Philip Zinckernagel
68' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
3:1
81' Гол
Нордквелле Фредрик
90'+4
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
14
Нордквелле
Фредрик
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
15
Filip
Moeller
Delaveris
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
22
Свеен
Оле
20
Amor
Layoni
Одд
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

11'
Нордквелле Фредрик
(Odin Luraas Bjoertuft)
1:0
15'
Markus Andre Kaasa
Семб-Берге Фредрик
 
21'
 
Эвьен Хэкон
22'
Рууд Эспен
(Рашани Эльбасан)
2:0
49'
2:1
Ulrik Saltnes
(Philip Zinckernagel)
59'
Joshua Kitolano
Хофф Вебьёрн
 
60'
 
Philip Zinckernagel
68'
Рашани Эльбасан
 
73'
 
Endre Kupen
Свеен Оле
79'
 
Хёуге Йенс
Philip Zinckernagel
80'
 
Конрадсен Мортен
Ulrik Saltnes
81'
Нордквелле Фредрик
(Риса Бирк)
3:1
84'
Bilal Njie
Filip Moeller Delaveris
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём
Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг
Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Будё-Глимт 3:0 Одд Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Одд Типпелиген Одд 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Одд Типпелиген
Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
2. Мольде 19 12 4 3 44 - 20 40
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 19 8 5 6 25 - 21 29
6. Волеренга 19 7 5 7 33 - 29 26
7. Кристиансунд 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 19 7 4 8 25 - 29 25
10. Хёугесунн 19 6 6 7 27 - 23 24
11. Тромсё 19 6 3 10 23 - 38 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Стрёмсгодсет 19 4 4 11 21 - 37 16
16. Сарпсборг-08 19 2 9 8 20 - 27 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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