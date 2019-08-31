Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стабек
1:0
Перерыв

Стадион:
Стрёмсгодсет
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
10
Туту
Юссеф
21
Kasper
Junker
20
Брюнхильдсен
Ола
35
Хансен
Мартин
2
Хамуд
Мунир
4
Tchamba
Bangou
5
Jakob
Glesnes
3
Парр
Джонатан
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
77
Кейта
Мохаммед
Стабек
4-4-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

5'
Брюнхильдсен Ола
(Бохинен Эмиль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн
Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт
Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален

Последние игры между собой

Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи
Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стабек 1:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
2. Мольде 19 12 4 3 44 - 20 40
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 19 8 5 6 25 - 21 29
6. Волеренга 19 7 5 7 33 - 29 26
7. Кристиансунд 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 19 7 4 8 25 - 29 25
10. Хёугесунн 19 6 6 7 27 - 23 24
11. Стабек 1:0 20 6 5 9 21 - 26 23
12. Тромсё 19 6 3 10 23 - 38 21
13. Мьёндален 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Стрёмсгодсет 0:1 20 4 4 12 21 - 38 16
16. Сарпсборг-08 19 2 9 8 20 - 27 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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