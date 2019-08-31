Норвегия: Типпелиген 2019
Стабек
1:0
Перерыв
Стадион: Наддеруд
Стрёмсгодсет
1:0
5' ГолБрюнхильдсен Ола
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
10
Туту
Юссеф
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
5'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 5
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн
Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =3 -12Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт
Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален
Последние игры между собой
Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стабек 1:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|2.
|Мольде
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|19
|8
|5
|6
|25 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|19
|7
|5
|7
|33 - 29
|26
|7.
|Кристиансунд
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|19
|6
|6
|7
|27 - 23
|24
|11.
|Стабек
|1:0
|20
|6
|5
|9
|21 - 26
|23
|12.
|Тромсё
|19
|6
|3
|10
|23 - 38
|21
|13.
|Мьёндален
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|20
|4
|4
|12
|21 - 38
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|19
|2
|9
|8
|20 - 27
|15
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