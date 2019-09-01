Норвегия: Первый дивизион 2019

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Рёуфосс
2:1
Конец матча

Стадион:
Нест-Сотра
0'
0:1
13' Гол
Erland Hustad
17' Желтая карточка
Matias Belli Moldskred
22' Желтая карточка
Rino Lund Johnsen
1:1
51' Гол
Ikhsan Fandi Ahmad
67' Желтая карточка
Ikhsan Fandi Ahmad
2:1
82' Гол
Emil Breivik
90'+9
23
Rino
Lund
Johnsen
6
Snorre
Nilsen
5
Marius
Svanberg
Alm
2
Расе
Эдвард
10
Ryan
Doghman
14
Oscar
Johannes
Loeken
7
Emile
Dadjo
8
Matias
Belli
Moldskred
18
Ikhsan
Fandi
Ahmad
9
Anton
Henningsson
I
22
Kristoffer
Nessoe
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
19
Икеди
Энтони
21
Mads
Sande
14
Thor
Kristian
Oekland
5
Bjarte
Haugsdal
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
10
Erland
Hustad
7
Jo
Sondre
Aas
Рёуфосс
4-3-3
Нест-Сотра
3-4-1-2

Ход матча

13'
0:1
Erland Hustad
(Jo Sondre Aas)
17'
Matias Belli Moldskred
 
22'
Rino Lund Johnsen
 
49'
 
Peter Soerensen Nergaard
Bjarte Haugsdal
51'
Ikhsan Fandi Ahmad
(Anton Henningsson I)
1:1
67'
Ikhsan Fandi Ahmad
 
77'
Emil Breivik
Ikhsan Fandi Ahmad
 
77'
 
Andreas Peterson
Erland Hustad
82'
Emil Breivik
(Matias Belli Moldskred)
2:1
90'
Nicolai Fremstad
Matias Belli Moldskred
 
90'
Parfait Bizoza
Anton Henningsson I
 

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс
Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 21 18 2 1 49 - 17 56
2. Старт 21 14 3 4 37 - 21 45
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 21 10 6 5 47 - 33 36
5. Рёуфосс 21 11 1 9 37 - 39 34
6. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
7. Конгсвингер 21 10 3 8 25 - 24 33
8. Нест-Сотра 21 8 6 7 30 - 24 30
9. Ерв 21 6 8 7 30 - 37 26
10. Улленсакер-Киса 21 7 4 10 37 - 37 25
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 21 6 5 10 28 - 34 23
13. Нутодден 21 5 3 13 26 - 38 18
14. Стрёммен 21 3 8 10 22 - 36 17
15. Скейд 21 3 7 11 22 - 34 16
16. Тромсдален 21 2 2 17 27 - 62 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Rino Lund Johnsen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Matias Belli Moldskred получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Erlend Hustad бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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