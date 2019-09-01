Норвегия: Первый дивизион 2019
Рёуфосс
2:1
Конец матча
Стадион: NAMMO Stadion
Нест-Сотра
0:1
13' ГолErland Hustad
17' Желтая карточкаMatias Belli Moldskred
22' Желтая карточкаRino Lund Johnsen
1:1
51' ГолIkhsan Fandi Ahmad
67' Желтая карточкаIkhsan Fandi Ahmad
2:1
82' ГолEmil Breivik
10
Ryan
Doghman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ryan DoghmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
27 Emil Breivik
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
-
19 Икеди ЭнтониПолузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
13'
0:1
51'
82'
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =1 -9Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс
Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|21
|18
|2
|1
|49 - 17
|56
|2.
|Старт
|21
|14
|3
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|21
|10
|6
|5
|47 - 33
|36
|5.
|Рёуфосс
|21
|11
|1
|9
|37 - 39
|34
|6.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|7.
|Конгсвингер
|21
|10
|3
|8
|25 - 24
|33
|8.
|Нест-Сотра
|21
|8
|6
|7
|30 - 24
|30
|9.
|Ерв
|21
|6
|8
|7
|30 - 37
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|13.
|Нутодден
|21
|5
|3
|13
|26 - 38
|18
|14.
|Стрёммен
|21
|3
|8
|10
|22 - 36
|17
|15.
|Скейд
|21
|3
|7
|11
|22 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|21
|2
|2
|17
|27 - 62
|8
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