Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
1:3
Конец матча
Стадион: Аараасен Зрители: 6771
Бранн
0:1
13' ГолСтранд Петтер
1:1
22' ГолSimen Rafn
1:2
34' ГолЙенсен Рубен
42' Желтая карточкаМарко Марич II
1:3
51' ГолСоренсен Гилли
53' Желтая карточкаОльсен Томас
74' Желтая карточкаМикальсен Симен
87' Желтая карточкаСмарасон Арнор
88' Желтая карточкаКристиансен Рубен
90' Желтая карточкаВормгор Вито
10
Ольсен
Томас
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
13'
0:1
22'
1:1
34'
1:2
42'
51'
1:3
53'
74'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 9
-
3 Угловые 8
-
5 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн
Бранн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек
Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|13
|4
|3
|47 - 21
|43
|2.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|0:0
|20
|9
|6
|5
|30 - 24
|33
|5.
|Бранн
|20
|9
|5
|6
|28 - 22
|32
|6.
|Кристиансунд
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Волеренга
|0:0
|20
|7
|6
|7
|33 - 29
|27
|8.
|Викинг
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|9.
|Лиллестрём
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Хёугесунн
|20
|6
|7
|7
|29 - 25
|25
|11.
|Стабек
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|12.
|Тромсё
|20
|6
|4
|10
|25 - 40
|22
|13.
|Мьёндален
|20
|4
|8
|8
|27 - 37
|20
|14.
|Ранхейм
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|20
|4
|4
|12
|22 - 39
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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