Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6771
Бранн
0'
0:1
13' Гол
Странд Петтер
1:1
22' Гол
Simen Rafn
1:2
34' Гол
Йенсен Рубен
42' Желтая карточка
Марко Марич II
1:3
51' Гол
Соренсен Гилли
53' Желтая карточка
Ольсен Томас
74' Желтая карточка
Микальсен Симен
87' Желтая карточка
Смарасон Арнор
88' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
90' Желтая карточка
Вормгор Вито
90'+7
1
Марко
Марич
II
3
Микальсен
Симен
6
Тамм
Йоонас
4
Tobias
Sahlquist
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
19
Sheriff
Sinyan
14
Крогстад
Фредрик
8
Ifeanyi
Mathew
88
Смарасон
Арнор
10
Ольсен
Томас
1
Опдаль
Хокон
4
Christian
Rismark
3
Вормгор
Вито
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
2
Тенисте
Тайо
29
Бармен
Кристоффер
17
Соренсен
Гилли
Лиллестрём
4-4-1-1
Бранн
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Странд Петтер
22'
Simen Rafn
(Микальсен Симен)
1:1
34'
1:2
Йенсен Рубен
42'
Марко Марич II
 
51'
1:3
Соренсен Гилли
53'
Ольсен Томас
 
61'
Kristoffer Oedemarksbakken
Sheriff Sinyan
 
63'
 
Грогор Томас
Тенисте Тайо
72'
 
Aune Selland Heggeboe
Ордагич Амер
74'
Микальсен Симен
 
76'
 
Кумсан Джилберт
Соренсен Гилли
85'
Mats Haakenstad
Aleksander Melgalvis
 
87'
Смарасон Арнор
 
88'
 
Кристиансен Рубен
90'
 
Вормгор Вито

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн
Бранн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек
Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Бранн 1:0 Лиллестрём Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:1 Бранн Кубок Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 20 13 4 3 47 - 21 43
2. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 0:0 20 9 6 5 30 - 24 33
5. Бранн 20 9 5 6 28 - 22 32
6. Кристиансунд 20 8 5 7 26 - 22 29
7. Волеренга 0:0 20 7 6 7 33 - 29 27
8. Викинг 20 7 6 7 31 - 32 27
9. Лиллестрём 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Хёугесунн 20 6 7 7 29 - 25 25
11. Стабек 20 6 5 9 22 - 27 23
12. Тромсё 20 6 4 10 25 - 40 22
13. Мьёндален 20 4 8 8 27 - 37 20
14. Ранхейм 20 5 4 11 23 - 36 19
15. Стрёмсгодсет 20 4 4 12 22 - 39 16
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Марко Марич II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Йенсен Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Симен Рафн бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Странд Петтер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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