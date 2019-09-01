Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1829
Санднес
0'
1:0
37' Гол
Тито Альберто
2:0
39' Гол
Энгблом Понтус
58' Желтая карточка
Мьельде Эрик
3:0
65' Гол
Вальес Энрик
3:1
80' Гол
Akinsola Akinyemi
90'+4
Саннефьёрд
Санднес

Ход матча

37'
Тито Альберто
1:0
39'
Энгблом Понтус
(Край Антон)
2:0
58'
Мьельде Эрик
 
63'
Харвард Сторбек
Мьельде Эрик
 
65'
Вальес Энрик
(Rufo Herraiz)
3:0
67'
 
Bjoernar Holmvik
Adrian Berntsen
67'
 
Daniel Edvardsen
Лаасконен Йоханнес
74'
Mohamed Ofkir
Энгблом Понтус
 
76'
Пальссон Эмиль
Тито Альберто
 
77'
 
Kaloyan Kostadinov
Simon Colina
80'
3:1
Akinsola Akinyemi
(Bjoernar Holmvik)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт
Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд
Санднес Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес
Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Санднес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Санднес 2:4 Саннефьёрд Первый дивизион Санднес 5:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 2:1 Санднес Кубок Саннефьёрд 2:2 Санднес Первый дивизион
Саннефьёрд 1:1 Санднес Адекколига Санднес 1:0 Саннефьёрд Адекколига Санднес 0:0 Саннефьёрд Адекколига Саннефьёрд 2:1 Санднес Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 20 17 2 1 45 - 17 53
2. Старт 21 14 3 4 37 - 21 45
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 20 10 5 5 46 - 32 35
5. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
6. Конгсвингер 21 10 3 8 25 - 24 33
7. Рёуфосс 20 10 1 9 35 - 38 31
8. Нест-Сотра 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 20 6 8 6 30 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 20 7 3 10 35 - 35 24
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 1:0 21 6 5 10 24 - 32 23
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Стрёммен 20 3 7 10 20 - 34 16
15. Скейд 21 3 7 11 22 - 34 16
16. Тромсдален 0:1 21 2 2 17 25 - 58 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Тито Альберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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