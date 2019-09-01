Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
3:1
Конец матча
Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 1829
Санднес
1:0
37' ГолТито Альберто
2:0
39' ГолЭнгблом Понтус
58' Желтая карточкаМьельде Эрик
3:0
65' ГолВальес Энрик
3:1
80' ГолAkinsola Akinyemi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Край АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Валес МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
37'
1:0
39'
2:0
58'
65'
3:0
80'
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =5 -3Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт
Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд
Санднес Последние 20 матчей: +7 =3 -10Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес
Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Санднес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|20
|17
|2
|1
|45 - 17
|53
|2.
|Старт
|21
|14
|3
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|20
|10
|5
|5
|46 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|6.
|Конгсвингер
|21
|10
|3
|8
|25 - 24
|33
|7.
|Рёуфосс
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|8.
|Нест-Сотра
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|20
|6
|8
|6
|30 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|20
|7
|3
|10
|35 - 35
|24
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|1:0
|21
|6
|5
|10
|24 - 32
|23
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Стрёммен
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|15.
|Скейд
|21
|3
|7
|11
|22 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|0:1
|21
|2
|2
|17
|25 - 58
|8
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