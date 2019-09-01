Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
7' ГолFitim Azemi
2:0
46' ГолБарлоу Эйдан
2:1
58' ГолKevin Martin Krygaard
58' Желтая карточкаТейлор Роберт
62' Желтая карточкаGudmund Taksdal Kongshavn
69' Желтая карточкаБарлоу Эйдан
2:2
70' ГолГринхейм Кристиан
23
Смит
Эрик
77
Fitim
Azemi
20
Барлоу
Эйдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Fitim AzemiНападающий
-
20 Барлоу ЭйданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
7'
1:0
46'
2:0
57'
58'
58'
69'
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 14
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален
Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм
Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн 2:0 Тромсё Типпелиген Хёугесунн 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|13
|4
|3
|47 - 21
|43
|2.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|0:0
|20
|9
|6
|5
|30 - 24
|33
|5.
|Бранн
|20
|9
|5
|6
|28 - 22
|32
|6.
|Кристиансунд
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Волеренга
|0:0
|20
|7
|6
|7
|33 - 29
|27
|8.
|Викинг
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|9.
|Лиллестрём
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Хёугесунн
|20
|6
|7
|7
|29 - 25
|25
|11.
|Стабек
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|12.
|Тромсё
|20
|6
|4
|10
|25 - 40
|22
|13.
|Мьёндален
|20
|4
|8
|8
|27 - 37
|20
|14.
|Ранхейм
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|20
|4
|4
|12
|22 - 39
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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