Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3245
Хёугесунн
0'
1:0
7' Гол
Fitim Azemi
2:0
46' Гол
Барлоу Эйдан
2:1
58' Гол
Kevin Martin Krygaard
58' Желтая карточка
Тейлор Роберт
62' Желтая карточка
Gudmund Taksdal Kongshavn
69' Желтая карточка
Барлоу Эйдан
2:2
70' Гол
Гринхейм Кристиан
90'+6
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
11
Тейлор
Роберт
3
Антонсен
Кент-Аре
26
Jostein
Gundersen
6
Пиринен
Юха
23
Смит
Эрик
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
17
Бернтсен
Даниэль
77
Fitim
Azemi
20
Барлоу
Эйдан
82
Снорре
Оскар
19
Деслер
Миккел
2
Бергквист
Даг
5
Хансен
Беньямин
23
Thore
Pedersen
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
16
Лейте
Бруно
10
Niklas
Sandberg
I
34
Kevin
Martin
Krygaard
14
Torbjoern
Kallevaag
Тромсё
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

7'
Fitim Azemi
(Бернтсен Даниэль)
1:0
46'
Барлоу Эйдан
(Смит Эрик)
2:0
46'
 
Самуэльсен Мартин
Torbjoern Kallevaag
57'
Сокол Артём
Смит Эрик
 
58'
2:1
Kevin Martin Krygaard
(Самуэльсен Мартин)
58'
Тейлор Роберт
 
61'
Эспейор Рунар
Fitim Azemi
 
62'
Gudmund Taksdal Kongshavn
 
69'
Барлоу Эйдан
 
70'
2:2
Гринхейм Кристиан
(Бергквист Даг)
75'
Андерсен Магнус
Jostein Gundersen
 
78'
 
Воге-Нильсен Йоаким
Гринхейм Кристиан
81'
 
Kristoffer Velde
Kevin Martin Krygaard

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 14
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален
Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм
Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн 5:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 2:0 Тромсё Типпелиген Хёугесунн 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 20 13 4 3 47 - 21 43
2. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 0:0 20 9 6 5 30 - 24 33
5. Бранн 20 9 5 6 28 - 22 32
6. Кристиансунд 20 8 5 7 26 - 22 29
7. Волеренга 0:0 20 7 6 7 33 - 29 27
8. Викинг 20 7 6 7 31 - 32 27
9. Лиллестрём 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Хёугесунн 20 6 7 7 29 - 25 25
11. Стабек 20 6 5 9 22 - 27 23
12. Тромсё 20 6 4 10 25 - 40 22
13. Мьёндален 20 4 8 8 27 - 37 20
14. Ранхейм 20 5 4 11 23 - 36 19
15. Стрёмсгодсет 20 4 4 12 22 - 39 16
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Fitim Azemi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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