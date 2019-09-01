Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
1:3
Конец матча
Стадион: Consto Arena
Мольде
0:1
24' ГолКвоеме Охи
30' Желтая карточкаSondre Solholm Johansen
0:2
55' ГолКнутсон Эрлинг
79' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
1:2
90' ГолSondre Liseth
1:3
90' ГолХестад Эйрик
90' Желтая карточкаОксеан Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
24'
0:1
55'
0:2
90'
1:2
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 8
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален
Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё
Мольде Последние 20 матчей: +10 =6 -4Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде
Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|13
|4
|3
|47 - 21
|43
|2.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|0:0
|20
|9
|6
|5
|30 - 24
|33
|5.
|Бранн
|20
|9
|5
|6
|28 - 22
|32
|6.
|Кристиансунд
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Волеренга
|0:0
|20
|7
|6
|7
|33 - 29
|27
|8.
|Викинг
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|9.
|Лиллестрём
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Хёугесунн
|20
|6
|7
|7
|29 - 25
|25
|11.
|Стабек
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|12.
|Тромсё
|20
|6
|4
|10
|25 - 40
|22
|13.
|Мьёндален
|20
|4
|8
|8
|27 - 37
|20
|14.
|Ранхейм
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|20
|4
|4
|12
|22 - 39
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
Загрузка...