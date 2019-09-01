Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мьёндален
1:3
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
0:1
24' Гол
Квоеме Охи
30' Желтая карточка
Sondre Solholm Johansen
0:2
55' Гол
Кнутсон Эрлинг
79' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
1:2
90' Гол
Sondre Liseth
1:3
90' Гол
Хестад Эйрик
90' Желтая карточка
Оксеан Оливье
90'+5
12
Лунд
Юлиан
Файе
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
19
Pontus
Silfver
11
Christian
Gauseth
7
Tonny
Brochmann
3
Vetle
Dragsnes
10
Оксеан
Оливье
22
Jacob
Bergstroem
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
4
Габриэльсен
Рубен
5
Форрен
Вегард
28
Хёуген
Кристоффер
11
Martin
Ellingsen
16
Хуссейн
Эцаз
8
Fredrik
Sjoelstad
17
Эурснес
Фредрик
99
Квоеме
Охи
14
Кнутсон
Эрлинг
Мьёндален
3-5-2
Мольде
4-3-3

Ход матча

24'
0:1
Квоеме Охи
(Кнутсон Эрлинг)
30'
Sondre Solholm Johansen
 
55'
0:2
Кнутсон Эрлинг
58'
Sondre Liseth
Jacob Bergstroem
 
67'
 
Хестад Эйрик
Кнутсон Эрлинг
77'
Брустад Фредрик
Tonny Brochmann
 
79'
 
Габриэльсен Рубен
80'
 
Джеймс Леке
Квоеме Охи
83'
 
Эйкрем Магнус
Fredrik Sjoelstad
83'
William Saelid Sell
Quint Jansen
 
90'
Sondre Liseth
1:2
90'
1:3
Хестад Эйрик
90'
Оксеан Оливье
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален
Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё
Мольде Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде
Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде 1:0 Мьёндален Типпелиген Мольде 3:3 Мьёндален Товарищеские матчи Мольде 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 0:3 Мольде Типпелиген
Мольде 4:1 Мьёндален Кубок НМ Мольде 2:0 Мьёндален Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 20 13 4 3 47 - 21 43
2. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 0:0 20 9 6 5 30 - 24 33
5. Бранн 20 9 5 6 28 - 22 32
6. Кристиансунд 20 8 5 7 26 - 22 29
7. Волеренга 0:0 20 7 6 7 33 - 29 27
8. Викинг 20 7 6 7 31 - 32 27
9. Лиллестрём 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Хёугесунн 20 6 7 7 29 - 25 25
11. Стабек 20 6 5 9 22 - 27 23
12. Тромсё 20 6 4 10 25 - 40 22
13. Мьёндален 20 4 8 8 27 - 37 20
14. Ранхейм 20 5 4 11 23 - 36 19
15. Стрёмсгодсет 20 4 4 12 22 - 39 16
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Sondre Solholm Johansen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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