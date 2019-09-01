Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Треллеборг
2:1
Конец матча
Вестерос СК
0'
4' Желтая карточка
Abdul Fatawu Safiu
1:0
11' Гол
Mattias Haakansson
30' Желтая карточка
Флорен Йеспер
2:0
44' Гол
Abdul Fatawu Safiu
60' Желтая карточка
Ravy Tsouka Dozi
2:1
83' Гол
Спэн Брайан
90'+5
1
Ларсен
Андреас
II
17
Isak
Joensson
23
Андерссон
Хуго
15
Bozidar
Velickovic
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
14
Christian
Koehler
3
Sebastian
Ohlsson
II
24
Mattias
Haakansson
22
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
13
Daniel
Svensson
II
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
5
Бериша
Илир
25
Ravy
Tsouka
Dozi
16
Boris
Ljevar
8
Jonas
Hellgren
6
Simon
Johansson
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
11
Petar
Petrovic
Треллеборг
4-4-2
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

4'
Abdul Fatawu Safiu
 
11'
Mattias Haakansson
1:0
30'
 
Флорен Йеспер
44'
Abdul Fatawu Safiu
2:0
60'
 
Ravy Tsouka Dozi
72'
Андерссон Хуго
Mattias Haakansson
 
73'
 
Filip Ottosson
Ravy Tsouka Dozi
79'
 
Carlos Gaete
Boris Ljevar
80'
Jakob Glasberg
Oscar Johansson I
 
83'
2:1
Спэн Брайан
88'
 
William Videhult
Petar Petrovic
90'
Zoran Jovanovic
Abdul Fatawu Safiu
 

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна
Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ
Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 22 14 3 5 32 - 22 45
2. Йёнчёпинг 22 13 4 5 43 - 20 43
3. Варберг БоИС 22 12 6 4 34 - 21 42
4. Браге 22 12 5 5 36 - 18 41
5. Эргрюте ФФ 22 10 6 6 32 - 26 36
6. Далкурд 22 10 3 9 32 - 34 33
7. Дегерфорс 22 9 5 8 32 - 28 32
8. Норрбю 22 8 7 7 31 - 33 31
9. Хальмстад 22 8 3 11 27 - 28 27
10. Вестерос СК 22 6 9 7 31 - 26 27
11. Треллеборг 22 6 8 8 26 - 29 26
12. Сюрианска 22 6 6 10 27 - 39 24
13. ГАИС 22 6 5 11 18 - 32 23
14. Броммапойкарна 22 3 8 11 26 - 36 17
15. Эстер 22 2 11 9 18 - 33 17
16. Фрей 22 3 7 12 24 - 44 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Abdul Fatawu Safiu бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Флорен Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Mattias Haakansson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Abdul Fatawu Safiu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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