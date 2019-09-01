Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
2:1
Конец матча
Вестерос СК
4' Желтая карточкаAbdul Fatawu Safiu
1:0
11' ГолMattias Haakansson
30' Желтая карточкаФлорен Йеспер
2:0
44' ГолAbdul Fatawu Safiu
60' Желтая карточкаRavy Tsouka Dozi
2:1
83' ГолСпэн Брайан
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
-
-
-
-
Ход матча
11'
30'
44'
60'
83'
2:1
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна
Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ
Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|22
|14
|3
|5
|32 - 22
|45
|2.
|Йёнчёпинг
|22
|13
|4
|5
|43 - 20
|43
|3.
|Варберг БоИС
|22
|12
|6
|4
|34 - 21
|42
|4.
|Браге
|22
|12
|5
|5
|36 - 18
|41
|5.
|Эргрюте ФФ
|22
|10
|6
|6
|32 - 26
|36
|6.
|Далкурд
|22
|10
|3
|9
|32 - 34
|33
|7.
|Дегерфорс
|22
|9
|5
|8
|32 - 28
|32
|8.
|Норрбю
|22
|8
|7
|7
|31 - 33
|31
|9.
|Хальмстад
|22
|8
|3
|11
|27 - 28
|27
|10.
|Вестерос СК
|22
|6
|9
|7
|31 - 26
|27
|11.
|Треллеборг
|22
|6
|8
|8
|26 - 29
|26
|12.
|Сюрианска
|22
|6
|6
|10
|27 - 39
|24
|13.
|ГАИС
|22
|6
|5
|11
|18 - 32
|23
|14.
|Броммапойкарна
|22
|3
|8
|11
|26 - 36
|17
|15.
|Эстер
|22
|2
|11
|9
|18 - 33
|17
|16.
|Фрей
|22
|3
|7
|12
|24 - 44
|16
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