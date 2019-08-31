Швеция: Суперэттан 2019
5' Желтая карточкаHenrik Millbert
21' Желтая карточкаMax Watson
43' Желтая карточкаCharbel Georges
44' Желтая карточкаAbdul Halik Hudu
0:1
63' ГолOke Akpoveta
1:1
66' ГолTaylor Silverholt
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Oke AkpovetaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зе ВиторПолузащитник
- Нападающий
-
26 Olle Edlund
-
-
Ход матча
21'
43'
44'
63'
0:1
66'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю
Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК
Фрей Последние 20 матчей: +3 =7 -10Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей
Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|0:1
|22
|13
|3
|6
|30 - 22
|42
|2.
|Варберг БоИС
|21
|12
|5
|4
|34 - 21
|41
|3.
|Браге
|22
|12
|5
|5
|36 - 18
|41
|4.
|Йёнчёпинг
|21
|12
|4
|5
|38 - 18
|40
|5.
|Эргрюте ФФ
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|6.
|Дегерфорс
|22
|9
|5
|8
|32 - 28
|32
|7.
|Норрбю
|21
|8
|7
|6
|30 - 30
|31
|8.
|Далкурд
|21
|9
|3
|9
|29 - 33
|30
|9.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|10.
|Хальмстад
|22
|8
|3
|11
|27 - 28
|27
|11.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|12.
|Треллеборг
|21
|5
|8
|8
|24 - 28
|23
|13.
|ГАИС
|22
|6
|5
|11
|18 - 32
|23
|14.
|Фрей
|1:0
|22
|4
|7
|11
|24 - 42
|19
|15.
|Броммапойкарна
|21
|3
|7
|11
|25 - 35
|16
|16.
|Эстер
|21
|2
|10
|9
|18 - 33
|16
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