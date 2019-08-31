Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
1:1
Второй тайм: 68'
Фрей
0'
5' Желтая карточка
Henrik Millbert
21' Желтая карточка
Max Watson
43' Желтая карточка
Charbel Georges
44' Желтая карточка
Abdul Halik Hudu
0:1
63' Гол
Oke Akpoveta
1:1
66' Гол
Taylor Silverholt
68'
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
17
Charbel
Georges
8
Bubacarr
Jobe
29
Michael
Omoh
32
Erik
Paersson
1
Jonas
Olsson
XI
22
Henrik
Millbert
4
Hjalmar
Ekdal
3
Jon
Birkfeldt
16
Samouil
Izountouemoi
8
Mattias
Bouvin
23
Abdul
Halik
Hudu
6
Pedro
Ribeiro
I
25
Leo
Bengtsson
10
Moustafa
Zeidan
20
Oke
Akpoveta
Мьельбю
4-4-1-1
Фрей
4-4-2

Ход матча

5'
 
Henrik Millbert
21'
Max Watson
 
43'
Charbel Georges
 
44'
 
Abdul Halik Hudu
56'
Taylor Silverholt
Joel Nilsson
 
59'
 
Kim Skoglund
Moustafa Zeidan
63'
0:1
Oke Akpoveta
(Abdul Halik Hudu)
64'
Констанделиас Феликс
Michael Omoh
 
66'
Taylor Silverholt
1:1

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю
Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК
Фрей Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей
Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фрей 1:2 Мьельбю Суперэттан Фрей 0:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:3 Фрей Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 0:1 22 13 3 6 30 - 22 42
2. Варберг БоИС 21 12 5 4 34 - 21 41
3. Браге 22 12 5 5 36 - 18 41
4. Йёнчёпинг 21 12 4 5 38 - 18 40
5. Эргрюте ФФ 21 10 6 5 30 - 21 36
6. Дегерфорс 22 9 5 8 32 - 28 32
7. Норрбю 21 8 7 6 30 - 30 31
8. Далкурд 21 9 3 9 29 - 33 30
9. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
10. Хальмстад 22 8 3 11 27 - 28 27
11. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
12. Треллеборг 21 5 8 8 24 - 28 23
13. ГАИС 22 6 5 11 18 - 32 23
14. Фрей 1:0 22 4 7 11 24 - 42 19
15. Броммапойкарна 21 3 7 11 25 - 35 16
16. Эстер 21 2 10 9 18 - 33 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Abdul Halik Hudu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Charbel Georges получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Max Watson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Henrik Millbert получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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