Швеция: Суперэттан 2019
1:0
21' ГолErik Bjoerndahl
2:0
31' ГолАяз Ферхад
15
Axel
Lindahl
21
Adam
Carlen
12
Erik
Lindell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Jeffrey Gal
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Isac LarssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
21'
31'
2:0
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс
Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд
Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|21
|13
|3
|5
|30 - 21
|42
|2.
|Варберг БоИС
|21
|12
|5
|4
|34 - 21
|41
|3.
|Браге
|22
|12
|5
|5
|36 - 18
|41
|4.
|Йёнчёпинг
|21
|12
|4
|5
|38 - 18
|40
|5.
|Эргрюте ФФ
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|6.
|Дегерфорс
|2:0
|22
|9
|5
|8
|32 - 27
|32
|7.
|Норрбю
|21
|8
|7
|6
|30 - 30
|31
|8.
|Далкурд
|21
|9
|3
|9
|29 - 33
|30
|9.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|10.
|Хальмстад
|0:2
|22
|8
|3
|11
|26 - 28
|27
|11.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|12.
|Треллеборг
|21
|5
|8
|8
|24 - 28
|23
|13.
|ГАИС
|22
|6
|5
|11
|18 - 32
|23
|14.
|Броммапойкарна
|21
|3
|7
|11
|25 - 35
|16
|15.
|Фрей
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|16.
|Эстер
|21
|2
|10
|9
|18 - 33
|16
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