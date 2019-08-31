Швеция: Суперэттан 2019

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Дегерфорс
2:0
Перерыв
Хальмстад
0'
1:0
21' Гол
Erik Bjoerndahl
2:0
31' Гол
Аяз Ферхад
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
4
Daniel
Janevski
15
Axel
Lindahl
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
12
Erik
Lindell
10
Markus
Astvald
9
Erik
Bjoerndahl
8
Аяз
Ферхад
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
22
Isac
Larsson
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
27
Erik
Ahlstrand
23
Джурич
Душан
6
Алланссон
Йоэль
2
Thomas
Boakye
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
Дегерфорс
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

21'
Erik Bjoerndahl
(Ismael Diawara)
1:0
31'
Аяз Ферхад
(Markus Astvald)
2:0

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс
Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд
Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Хальмстад 3:0 Дегерфорс Суперэттан Хальмстад 2:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:2 Хальмстад Суперэттан Дегерфорс 0:2 Хальмстад Суперэттан
Хальмстад 0:1 Дегерфорс Суперэттан Хальмстад 3:0 Дегерфорс Кубок Дегерфорс 2:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Дегерфорс Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 21 13 3 5 30 - 21 42
2. Варберг БоИС 21 12 5 4 34 - 21 41
3. Браге 22 12 5 5 36 - 18 41
4. Йёнчёпинг 21 12 4 5 38 - 18 40
5. Эргрюте ФФ 21 10 6 5 30 - 21 36
6. Дегерфорс 2:0 22 9 5 8 32 - 27 32
7. Норрбю 21 8 7 6 30 - 30 31
8. Далкурд 21 9 3 9 29 - 33 30
9. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
10. Хальмстад 0:2 22 8 3 11 26 - 28 27
11. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
12. Треллеборг 21 5 8 8 24 - 28 23
13. ГАИС 22 6 5 11 18 - 32 23
14. Броммапойкарна 21 3 7 11 25 - 35 16
15. Фрей 21 3 7 11 23 - 42 16
16. Эстер 21 2 10 9 18 - 33 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Аяз Ферхад бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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