Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 3'
Ботафого Рибейрао
37
Зе
Карлос
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
23
Собис
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Pedro Lucas
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
21 Lucas Campos
-
-
-
-
-
6 Gilson I
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Rhuan Castro
-
26 Lucas Barros
-
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ
Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|2.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|35 - 18
|33
|3.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Байя
|17
|7
|6
|4
|19 - 15
|27
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|9.
|Интернасьональ
|0:0
|17
|7
|4
|6
|18 - 14
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|17
|7
|3
|7
|14 - 15
|24
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|13.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|14.
|Сеара
|17
|6
|2
|9
|19 - 18
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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