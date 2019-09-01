Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 3'
Ботафого Рибейрао
0' 3'
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
7
Лопес
Нико
9
Герреро
Паоло
23
Собис
Рафаэл
Интернасьональ
4-3-3
Ботафого Рибейрао

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ
Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Интернасьональ 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
2. Фламенго 16 10 3 3 35 - 18 33
3. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Байя 17 7 6 4 19 - 15 27
8. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
9. Интернасьональ 0:0 17 7 4 6 18 - 14 25
10. Ботафого Рибейрао 0:0 17 7 3 7 14 - 15 24
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
13. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
14. Сеара 17 6 2 9 19 - 18 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...