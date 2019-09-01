Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
0:0
Второй тайм: 53'
Атлетико Минейро
0' 53'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
38
Педринью
Роша
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
88
Jair
II
8
Чара
Йимми
29
Vinicius
X
10
Касарес
Хуан
9
Оливейра
Рикардо
II
Коринтианс
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс Серия A
Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 17 11 3 3 38 - 18 36
2. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 16 8 6 2 24 - 13 30
5. Коринтианс 0:0 17 7 8 2 18 - 9 29
6. Атлетико Минейро 0:0 17 8 4 5 22 - 17 28
7. Интернасьональ 17 8 3 6 21 - 16 27
8. Байя 17 7 6 4 19 - 15 27
9. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
10. Ботафого Рибейрао 17 7 2 8 16 - 18 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Форталеза 17 6 3 8 21 - 24 21
13. Гойяс 17 6 3 8 16 - 27 21
14. Васко да Гама 0:0 17 5 6 6 16 - 22 21
15. Сеара 17 6 2 9 19 - 18 20
16. Крузейро 0:0 17 3 7 7 14 - 23 16
17. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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