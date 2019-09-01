Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 53'
Атлетико Минейро
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
15
Ральф
Телес
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
29
Vinicius
X
10
Касарес
Хуан
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Regis I
-
10 Jadson I
-
-
-
31 Janderson
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 GugaЗащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Luan III
-
-
44 Alerrandro
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =7 -3Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|11
|3
|3
|38 - 18
|36
|2.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|5.
|Коринтианс
|0:0
|17
|7
|8
|2
|18 - 9
|29
|6.
|Атлетико Минейро
|0:0
|17
|8
|4
|5
|22 - 17
|28
|7.
|Интернасьональ
|17
|8
|3
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Байя
|17
|7
|6
|4
|19 - 15
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|17
|7
|2
|8
|16 - 18
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|21 - 24
|21
|13.
|Гойяс
|17
|6
|3
|8
|16 - 27
|21
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 22
|21
|15.
|Сеара
|17
|6
|2
|9
|19 - 18
|20
|16.
|Крузейро
|0:0
|17
|3
|7
|7
|14 - 23
|16
|17.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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